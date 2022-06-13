5G destekli ASUS ExpertBook B7 Flip inceleme!

Asus'un taşınabilir iş bilgisayarı ailesi ExpertBook'un 5G destekli modeli Asus ExpertBook B7 Flip özellikleri ve detayları inceleme videomuzda. Asus'un iş dünyası için özel hazırladığı iş bilgisayarı Asus ExpertBook B7 Flip modeline göz atıyoruz. Asus ExpertBook B7 Flip B7402F inceleme videosu sizlerle!

Asus ExpertBook B7 Flip B7402F inceleme

Katlanarak tablet formunda da kullanılabilen Asus ExpertBook B7 Flip'in incelediğimiz modelinde 11. Nesil Intel Core i7-1195G7 model işlemci ve 32 GB SODIMM 3200 MHz DDR4 bellek bulunuyor. Genel olarak cihaz, 64 GB'a kadar DDR4 RAM ve 2 TB'a kadar NVMe tabanlı SSD destekliyor.

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ExpertBook B7 Flip hareket halindeyken zahmetsiz üretkenlik için tasarlanmış. Hızlı ve duyarlı çok yönlü performans için 64 GB RAM ve Intel Iris Xe grafik kartına sahip bir Intel Core i7 işlemci ile güçlendirilen cihaz, 2 TB'a kadar PCIe SSD, beklemeden depolama performansı sağlar ve Intel WiFi 6, daha hızlı büyük dosya aktarımları ve daha sorunsuz bir bulut bilişim deneyimi için gigabit sınıfı hızlar sunuyor. Ayrıca 12 saate varan pil ömrü sunarak, tam bir çalışma gününü ve daha fazlasını atlatmak için yeterli güce sahip olmanıza olanak tanıyor.

Asus ExpertBook B7 Flip tasarımı

14 inç boyutundaki ekranda 16: 10 en boy oranı, standart 16: 9 ekrana kıyasla daha geniş görsel çalışma alanı sağlayarak makaleleri okumayı, web sitelerini görüntülemeyi veya elektronik tablolar üzerinde çalışmayı kolaylaştırıyor. Parlama önleyici dokunmatik ekran Corning camla kaplı ve ExpertBook B7 Flip ayrıca ASUS Private View ekran gizliliğine sahip. Böylece gözleriniz ve hassas bilgileriniz korunuyor. Bu üstün ekranın IPS panel, yüzde 81 ekran kasa oranı, yüzde 100 sRGB ve 1920×1200 piksel çözünürlüklü olduğunu belirtelim.

İlginç bir özelliğe sahip olan ASUS ExpertBook B7 Flip, dizüstü bilgisayarınızın kapağında, durumunuzu bir bakışta gösteren bir LED ışığa sahip. Bir toplantıda meşgul olduğunuzda otomatik olarak veya başkalarının meşgul olduğunuzu bilmesini istediğinizde kısayol tuşu ile durumunuzu dışarıya belli edebiliyorsunuz.

ExpertBook B7 Flip, ultra zorlu MIL- STD 810H ABD askeri standardı da dahil olmak üzere zorlu şartları karşılaması için tasarlanmış. Panel basıncı, şok ve düşme testleri olmak üzere pek çok sağlamlık testinden geçen ürün, sertifikalarıyla da bu sağlamlığını kanıtlıyor.

Yakın bir zamanda ülkemizde de kullanıma başlayacağımız 5G bağlantı teknolojisi, ExpertBook B7 Flip ile hazır bir şekilde geliyor. Böylece istediğiniz yerden işlerinizi 5G hızı ile tamamlayabileceksiniz.

Yeni bağlantı teknolojileri bu bilgisayarda

Bir bilgisayarı bilgisayar yapan en önemli yeteneklerin başında bağlantı imkanları geliyor. Asus ExpertBook B7 Flip, en yeni nesil bağlantı birimlerinden olan ve 40 Gbps'e kadar veri aktarım hızı sunan 2 adet Thunderbolt 4 portuna sahip. Bunlar, güç aktarımı ve DisplayPort görüntü çıkışını destekliyor. Cihazın 63W 3 hücreli lityum iyon batarya bulunduğunu ve kutu içerisinden 65W Type-C adaptör çıktığını belirtelim.

Asus ExpertBook B7 Flip, Thunderbolt 4 noktası dışında tam boy HDMI 2.0b çıkışı, Micro HDMI portu, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ve 3.5 mm ses girişi bulunuyor.

Asus ExpertBook B7 Flip B7402F teknik özellikleri

İşlemci: 11. Nesil Intel Core i7-1195G7

Grafik birimi: Intel Iris Xe Graphics

Ekran: 14 inç, IPS (1920 x 1200 piksel) 16: 10, %100 sRGB, 81% ekran kasa oranı

Bellek: 64 GB'a kadar DDR4

Depolama: 2 TB'a kadar NVMe M2 SSD PCIe 3.0

Giriş-çıkış portları: 1 x USB 3.2 Gen 2 (Tip A), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.0b, 1 x 3,5 mm kulaklık girişi, 1 x Micro HDMI, 1 x Mini DisplayPort, 2 x USB-C (Thunderbolt 4/ Güç ve görüntü)

Bağlantılar: WiFi 6, Bluetooth 5.2, 5G

Güç: 63 Whrs batarya

Ağırlık: 1,43 kg