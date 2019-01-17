Son Dakika Haberleri: 5g Destekli İphone Gecikebilir, Qualcomm Apple'ı Reddetti

5g Destekli İphone Gecikebilir, Qualcomm Apple'ı Reddetti

49 dakika önce

5G Destekli iPhone Gecikebilir, Qualcomm Apple'a 5Modem Vermiyor!

5g Destekli İphone Gecikebilir, Qualcomm Apple'ı Reddetti, System.String[]
5G Destekli iPhone Gecikebilir, Qualcomm Apple'a 5Modem Vermiyor!


Apple, Qualcomm'un bir sonraki iPhone için 5G Modem tedariğini reddettiğini söyledi. Bu yüzden 5G Destekli iPhone Gecikebilir. İşte Detaylar!

Apple ve Qualcomm savaşının son bölümünde; Cupertino'nun COO'su Jeff Williams, yonga üreticisinin yeni iPhone'lar için modem tedarik etmeyi reddettiğini söyledi. Bu açıklama yada Qualcomm'un bu hareketi herkesin merakla beklediği 5G destekli yeni iPhone modellerinin gelişini geciktirebilir.

Qualcomm'un 5G Modem tedariğini reddetmesi Apple'ın yeni olası modellerinin ağ performansını önemli ölçüde etkileyebilir. CNET'in haberine göre, Pazartesi günü Apple yöneticisi ABD Federal Ticaret Komisyonu'nunda Qualcomm'a karşı yargılanması sırasında bunu söyledi.

Qualcomm aradaki tüm dava süreçlerine rağmen, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar için bileşen tedariğini sağlıyor. Ancak Apple'ın açtığı 1 Milyar dolarlık dava sonrasında; dünyanın en büyük yonga üreticisinin Apple'ın bir sonraki iPhone modelleri için bileşen tedariğini reddettiğini söylüyor.

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Pazartesi günü ABD Federal Ticaret Komisyonu'nda Qualcomm'a karşı yaptığı duruşmada konuşan Williams, Qualcomm'un iPhone başına 7.50 dolarlık lisans ücretinin çok yüksek olduğunu ve şirketin ödemeyi düşündüğünden beş kat daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Apple geleneksel olarak bir çok tedarikçiden bileşen tedarik ediyor. Şirket geçen yılda bu trendi sürdürdü. Ancak konu 5G modem olduğunda iş biraz karışık hal alıyor.

Apple'ın bu stratejisi 2018 için uygundu ancak 2019, yani 5G yılı olması beklenen 2019 için Apple'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Williams bu Qualcomm ile bu yılda benzer şekilde çalışmak istediklerini ancak çip satmayacaklarını bildiklerini söylüyor.

Qualcomm ile yaşanan bu durum Apple'ın 5G özellikli bir telefon başlatma planlarını kesinlikle etkileyebilir.


Samsung ve LG gibi birçok büyük telefon üreticisi, Qualcomm'un X50 modemini kullanarak, bu yıl 5G özellikli cihazlara yönelik planlarını zaten açıkladı. Bu durumda Apple, 5G modem tedariği için Intel'i beklemek zorunda ve Intel 2020'de ancak bu modemleri piyasaya sürebileceğini açıkladı.

Dolayısıyla arada bir anlaşma sağlanamazsa, 5G Destekli iPhone Gecikebilir. En iyi ihtimalle 2020 sonu olur. Bir de Intel'in 5G modemlerinin Qualcomm'un X50 5G destekli modemine göre yavaş olduğuna dair test sonuçları konuşuluyor. Apple için durum gerçekten ciddi.

TNW

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

Williams, Qualcomm, Apple, Teknoloji
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