5G ile üretimde yeni bir sayfa açılıyor - Son Dakika

İnternet teknolojilerinde çığır açacak 5G; 1.200'ün üzerinde ürün çeşidiyle 700 milyon kullanıcıya ulaşırken, endüstride ve madencilikte sağladığı milyonlarca dolarlık tasarruf ile dünyanın üretim alanında yeni bir döneme geçmesini de hızlandırmaya başladı.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 ve 2021'de yapılamayan Mobil Dünya Kongresi (MWC), 2 yıllık bir aranın ardından Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Barselona'da gerçekleştirildi.

Birçok ülkede lisans aşamasında bulunan 5G'nin hayatı nasıl etkilediğinin ortaya konulduğu MWC 2022'de, 5G ürünlerinin üretimi için oluşan ekosistemin büyüklüğü de dikkati çekti.

5G sürecinin başlatıcılarından Huawei, Barselona'daki fuar alanının en büyük standında, 5G alanında katettiği mesafeyi sergiledi. 5G uygulamaları için baz istasyonundan kablo ve diğer teknolojik ürünlere kadar ürünlerin üretiminde çok önemli seviyelere gelindiği görülürken, Huawei'de "daha az watt, daha çok bit" sloganıyla özetlenen "düşük enerji tüketerek daha fazla bilgi aktarımının" yeni dönemin en önemli özelliği olacağı belirtildi.

5G alanında en fazla patenti elinde bulunduran ???????Huawei, güneş panelleriyle çalışan ve yüksek frekanslarda dahi kapsama alanını geniş tutan baz istasyonlarını katılımcılara tanıttı, çok yüksek internet hızının düşük enerji tüketen cihazlarla nasıl sağlanacağını örnek uygulamalarla gösterdi.

2030'a kadar bulut hizmetleri, kurumsal uygulama harcamalarının yüzde 87'sinden fazlasını oluşturacak

Huawei, 2030'a dair beklentilerini paylaşırken, her yıl dünya çapında üretilen veri miktarının 1 trilyon gigabaytı aşacağı öngörüsünde bulundu. Bunun 4 trilyon adet 256 GB kapasiteli cep telefonunun depolama alanına eş değer olacağını belirten Huawei, bulut hizmetlerinin ise kurumsal uygulama harcamalarının yüzde 87'sinden fazlasını oluşturmasını bekliyor.

Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki tahminlerine göre, 2030'da yenilenebilir enerji, endüstrinin elektrik üretiminin yüzde 42'sini oluşturacak.

Huawei'nin araştırmalarına göre, bilgi teknolojileri (BT) karbon emisyonlarını yüzde 20 düşürecek. Ayrıca, enerji verimliliği optimizasyon teknolojileriyle sera gazı emisyonları bugüne kıyasla yüzde 45 azalacak.

Gerçek devrim, akıllı üretim ve nesnelerin interneti alanında yaşanacak

5G, bireysel kullanıcılar tarafından özellikle video ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çerçevesinde merakla beklenirken, MWC 2022'ye katılan firmalar tarafından sıklıkla, "gerçek devrimin akıllı üretim ve nesnelerin interneti alanında yaşanacağı" dile getirildi.

Huawei, ev kullanıcıları için her odaya çekilebilecek yeni fiber kablo tasarımlarını da sergiledi.

5G ve artırılmış gerçeklikle (AR) ilgili olarak Güney Kore ve Tayland'daki operatörlerin, 5G AR uygulamalarının ticarileştirilmesinde başı çektiği açıklanırken, şirket yetkilileri, halihazırda AR uygulamalarının Güney Kore'nin yanı sıra Çin, Tayland, Almanya, İsviçre ve Suudi Arabistan'da yaygın olarak kullanıldığını aktardı.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının en sık kullanıldığı alanlar ise eğitim, kültür, seyahat, spor, alışveriş merkezleri ve navigasyon oluyor.

Huawei, Çin'de yer alan AR müzesini örnek göstererek, ziyaretçilerin AR 3D ile geleneksel sesli rehberli turdan "sürükleyici müze turuna" geçtiğini belirtti.

Artırılmış gerçeklik uygulamaları, dünyanın en popüler sporlarından biri olan futbolun izlenme deneyimini dönüşüme uğratırken, Almanya'da hem Vodafone hem de Deutsche Telekom, futbol taraftarları için oyun izleme deneyimini geliştirmek üzere stadyumlarda AR teknolojilerini kullanıyor.

Huawei'ye göre, artırılmış gerçeklik gözlükleri, stadyumda maç izlendiğinde futbol yıldızlarıyla fotoğraf çekme, takımların sıralamasını görüntüleme, oyuncu verilerini ve istatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüleme imkanı sunuyor.

5G alanında en çok üretim ve imalat sektöründe proje üretiliyor

Üretim ve imalat sektörü, 5G alanında en fazla projeye sahip alanların başında geliyor.

Huawei yetkilileri, 5G çözümleri sunan 5GtoB projesiyle akıllı üretim, akıllı kalite denetimi, esnek üretim ve bakım işlevlerinin destekleneceğini belirtirken, bu sistemle üretilen buzdolaplarında yılda hat başına 1,26 milyon dolar artış sağlandığına işaret ediyor.

Şirket, 5G'nin avantajlarının madencilik alanında kritik rol oynadığının altını çizerek, Moğolistan'daki Quanneng kömür madeninde insansız maden arabaları ve uzaktan kontrol sistemi ile 5 yılda 13,8 milyon dolar tasarruf sağlanmasının beklendiğini de kaydetti.