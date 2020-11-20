5G ile veri hızı 100 kat artacak; Uzaktan robotik ameliyatlar başlayabilir - Son Dakika

Yerli ve milli 5G altyapısının geliştirilmesinde sorumluluk üstlenen Prof. Dr. Oğuz Bayat, "5G, 2021 yılı içinde seçilen bölgelerde son kullanıcıların hizmetine açılabilir ve yaygınlaşma süreci başlayabilir. Böylece, veri hızı 100 kat artacak ve uzaktan robotik ameliyatları başlayacak" dedi.

Yerli ve milli 5G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik 20 firma ve yaklaşık 500 mühendisin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat, altyapının 2021 yılı içinde seçilen bölgelerde son kullanıcıların hizmetine açılabileceği ve yaygınlaşma sürecinin başlayabileceğini ifade etti. 5G altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların TÜBİTAK'ın desteğiyle ve 250 milyon TL teşvikle başladığını hatırlatan Prof. Dr. Bayat, projenin ticari ve savunma sanayi olarak iki koldan geliştirildiğini vurguladı. Görev üstlenen firmaların üzerlerine düşen yazılım ve görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Bayat, bir sonraki aşamada tüm komponentlerin entegre edilmesinin planlandığını belirterek, "Uçtan uca entegrasyon testleri ve performans kriterleri gerçekleştiği zaman 5G sahaya inebilecektir. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2021 yılı içinde seçilen bölgelerde son kullanıcıların hizmetine açılabilir ve yaygınlaşma süreci başlayabilir" diye konuştu.

HEDEF, VERİ GÜVENLİĞİ VE DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI

Altyapının yerli ve milli olması ile veri iletişimi güvenliği ve ekonomik olarak dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Oğuz Bayat, projenin Türkiye'ye kazandıracaklarını şöyle anlattı:

"5G altyapısı birçok farklı sektöre yenilikler katacak. Örneğin; uzaktan robotik ameliyatlara imkan verecek. Çoklu robotların, insansız hava araçlarının, uzaktan milisaniye içerisinde kontrolünü sağlayabilecek. Bu değerli teknolojinin hakimi olan şirketler yeni teknoloji liderleri olacak. Güvenilir şifreli 5G ve nesnelerin interneti (IoT) haberleşmesi ise savunma alanında kritik bir gelişme olacaktır."

VERİ HIZINDA 100 KAT ARTIŞ, CİHAZ BAĞLANMA KAPASİTESİNDE 10 KAT GENİŞLEME

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat, 5G'nin hayata geçmesinin Türkiye'de telekom hizmetlerinde meydana getireceği değişiklikler konusunda ise, "5G yüksek kapasite, yüksek hız ve çok az gecikme gereksinimleri ile tasarlanan bir radyo erişim şebekesidir. Teorik olarak, 4G şebekesi 100 Mbps hız sağlar iken, 5G şebekesi 10 Gpbs hız sağlayabilecektir. Bu, veri hızında 100 katlık bir artış ve cihaz bağlanma kapasitesi için 10 kat genişleme anlamına gelmektedir. Diğer önemli bir özelliği ise nerede ise gerçek zamanlı bir şebeke olmayı temel alan milisaniye gecikmeli erişim ağı olmasıdır. Bu özellikleri taşıyan bir radyo erişim ağı birçok yeni uygulamaların hayata geçirilmesini başaracaktır" ifadelerini kullandı.

GSM Birliği'nin tahminlerine göre 5 yıl içerisinde dünyada 1.7 milyar kişinin 5G ağından yararlanacağını belirten Bayat, "İnternete bağlı cihazları (IoT) da katarsak, bu süre zarfında 75 milyar cihazın 5G ağına bağlanacağı tahmin ediliyor" dedi.

"500'E YAKIN UZMAN KAZANDIRDIK"

Altınbaş Üniversitesi'nde son 3 yılda 5G, IoT, yapay zeka, siber güvenlik alanlarında verilen dersler ve yapılan akademik çalışmalar ile Türkiye'ye 500'e yakın uzmanın kazandırıldığını belirten Prof. Dr. Bayat, "Öğrencilerimiz çalıştıkları firmalara bu alanlarda öncülük etme şansı buldular" diye konuştu.

Üniversitede, 5G radyo kaynak yönetimi ve 5G güvenliği alanlarında doktora düzeyinde değerli çalışmalar yapıldığı bilgisini veren Prof. Dr. Oğuz Bayat, bu çalışmalar sonucunda 5G güvenlik altyapısında kullanılmak üzere ek bir güvenlik katmanı geliştirildiğini ve cihazların güvenli bir şekilde iletişim kurabileceği bir haberleşme modeli tasarlandığını ifade etti.