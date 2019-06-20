5G iPhone 2020'de Geliyor, Yeni Küçük iPhone Modeliyle Birlikte!

5G iPhone 2020'de Geliyor, Üstelik Küçük Bir iPhone Modeliyle de birlikte geliyor! Apple
5G iPhone Modelini 2020'de duyurabilir.
Analist Ming-Chi Kuo, Apple söylentilerinin en güvenilir kaynağıdır – bir dönem şirketin bir yıldan daha uzun bir süre içinde üç farklı iPhone piyasaya süreceğini de tahmin ediyordu ki; bu da gerçekleşti.
Şimdi ise, Apple'ın orijinal 5G modem tedarikçisinin artık onları artık üretmediği gerçeğine rağmen; 2020'de ilk 5G iPhone'u göreceğimize bahse giriyor.
Bildiğiniz gibi 2020'de Apple'ın 5G iPhone modeli duyuracağını zaten daha önce de belirtmiştik. Apple'ın 5G modemi kendisi üretmeyi istese de sonunda, Qualcomm
ile anlaşmanın yollarını da aradığın ve son dönemde de Apple'ın Qualcomm ile aralarındaki anlaşmazlıkları bitirdiğini artık biliyoruz. Intel
'e 5G modem işini kapattıran bu anlaşma Apple'a ciddi paralara neden oldu. Tam 4.5 Milyar dolar ödemeyi kabul etti. Tüm bu olaylardan sonra önceleri Intel 5G modemlerinin kullanılmasının düşünüldüğü; 5G iPhone modelinin yeni Qualcomm 5G modemleri ile değiştirilmesi yada onlarla imal edilmesi ne kadar sürer? En büyük soru işareti şimdi buydu.
Kuo'ya göre bu sorunun cevabı aslında Tam Zamanında. Hem yeni ve daha küçük 5.4 inç büyüklüğünde bir iPhone modeli, hem de daha büyük 6.7 inçlik bir 5G destekli – 5G iPhone modelini 2020'de göreceğiz. (Bu ekran öçlülerine göre XS küçülüyor, XS Max ise büyüyor gibi görünüyor.)
Ayrıca, şu ana kadar LTE'de kalacak düşük maliyetli 6.1 inç iPhone XR'nin halefi de dahil olmak üzere, Apple'ın 2020 iPhone'unun her üçünün de olduğunu söylüyor. Burada belki dikkat çekici olan XR modelinde kullanılan LCD ekran yerine bu küçülen model de canlı renkleri ortaya çıkaran OLED ekran kullanılabilir.
Bu nedenler 2020 model iPhone telefonların hepsinin teorik olarak OLED iPhone modelleri olacağını söylemek yanlış olmaz. Kuo ayrıca 2021'de olacak modellerin hepsinin 5G destekli olacağını düşünüyor.
Bunun en önemli nedeni ise Apple'ın 2022 veya 2023'e kadar kendi 5G modemlerini üretmesi olabilir.
Tüm bu veriler ışığında 2020'de 5G iPhone modelini görmemiz oldukça gerçekçi bir tahmin olarak duruyor.