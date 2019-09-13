5g kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3g tarih oluyor

Dünya çapında mobil operatörleri analiz eden GSMA, Türkiye'deki 5G kullanım oranının 2025 yılında yüzde 13 olacağını öngördüklerini açıkladı. Aynı süre zarfında 3G kullanımının ise tamamen biteceği ifade edildi.

Mobil devrim insan hayatını değiştirmesinin yanı sıra küresel ekonomi üzerinde de etkili oluyor. Dünya çapında mobil operatörleri analiz eden GSMA, 2018 yılında cep telefonu endüstrisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) etkisini araştırdı. 2018 yılında küresel GSYİH'nin yüzde 4,6'sına denk gelen 3,9 trilyon dolarlık kısmı cep telefonu endüstrisinden sağlandı.

Bu noktada Küresel GSYİH'ya en fazla katkı sağlayan yer Asya Pasifik Bölgesi oldu. Bölgede cep telefonu endüstrisine 1,6 trilyon dolarlık katkı yapıldı. Onu sırasıyla 840 milyar dolarla Kuzey Amerika, 620 milyar dolarla Avrupa, 270 milyar dolarla Latin Amerika, 170 milyar dolarla MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), 144 milyar dolarla Sahra Altı Afrika ve 52 milyar dolarla Batı Afrika bölgesi izledi.

Raporda geçmiş yılların rakamlarına da bakılarak mobil endüstrinin gelişiminin devam edeceği ifade ediliyor. 2014'te küresel ekonominin yüzde 3,8'ini oluşturan cep telefonu endüstrisinin, 2022 yılında yüzde 4,8'e ulaşacağı öngörülüyor.

6 YIL SONRA NÜFUSUN YÜZDE 71'İ MOBİL HAT SAHİBİ OLACAK

Öte yandan raporda 2018'in ikinci çeyrek sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 65'inin bir mobil hat sahibi olduğu belirtildi. Bu oranın 2025 yılında yüzde 71'e çıkması bekleniyor. Raporda Türkiye'deki akıllı telefon kullanımına ilişkin veriler de yer aldı. Aynı dönemde yüzde 79 olan akıllı telefon kullanımının 2025'te yüzde 87'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

5G KULLANIM ORANI YÜZDE 13'E ÇIKACAK

2025 yılında veri iletim hızları kullananların oranında da değişim yaşanacağı da raporda yer aldı. 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 19 olan 2G kullananların oranının 6 yıl sonra yüzde 3'e düşeceği bildirildi. Yüzde 9 olan 3G kullanıcısının ise 2025 yılında kalmayacağı ifade edildi.

Yüzde 71 olan 4G kullananların oranında ise yüzde 13 artış yaşanması beklenirken, 5G teknolojisinin yükselişi de gözlerden kaçmadı. Türkiye'de 2025 yılında 5G kullananların oranının yüzde 13 olacağı öngörülüyor.