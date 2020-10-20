- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor - Son Dakika

- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor

20.10.2020 15:03

- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor 2020 Dünya Sanal Gerçeklik Endüstrisi Konferansı, pazartesi günü Çin'in Jiangxi eyaletinin başkenti Nanchang'da başladı.

- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor

PEKİN - 2020 Dünya Sanal Gerçeklik Endüstrisi Konferansı, pazartesi günü Çin'in Jiangxi eyaletinin başkenti Nanchang'da başladı.

İki günlük etkinlik bu yıl hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenleniyor. 18 ülke ve bölgeden yaklaşık 100 temsilci, sanal gerçeklik sektörü ekosistemi, eğlence, turizm, sağlık hizmetleri ve diğer alanları şahsen veya video bağlantısı aracılığıyla tartışıyor.

Huawei ve Microsoft dahil 160'tan fazla katılımcı, 30 bin metrekarelik alanı kapsayan fuarda ürünlerini ve projelerini VR (sanal gerçeklik), AR (artırılmış gerçeklik) ve MR (karma gerçeklik) teknolojileri üzerine sundu.

Fuarda bir 5G plus VR akıllı eğitim sistemi sergileniyor. Ziyaretçiler, insan vücudunun kasını, iç organlarını ve kemik yapısını keşfetmek için bir çift VR başlığı takabilir. Bir telekom operatörü ve bir VR işletmesi tarafından ortaklaşa geliştirilen akıllı eğitim sistemi, tıbbi tedavi, mekanik endüstrisi ve diğer alanlarda uygulandı.

Sanal gerçeklik başlıklarını takarak düzinelerce öğrenci ekrana bakabilir ve daha canlı bir şekilde öğrenebilir. Katılımcılardan Zhang Yifan konuyla ilgili, "Öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli eğitime katılmalarına izin veriyor " dedi.

Sanal gerçeklik özellikli akıllı sürüş becerileri koçluk sistemi de dikkat çekiyor. Ziyaretçiler VR kulaklıklarını taktıklarında, farklı yol koşullarında veya yağmurlu, karlı ve diğer hava koşullarında simüle edilmiş sürüş deneyimi yaşayabilirler.

Fuarda sergilenen bir tümör tarama aracı, yalnızca geleneksel ultrasonik muayene ve tedavi cihazı, bir elektrokardiyografi odası (EKG odası), bir X-ışını makinesi ve diğer tıbbi ekipmanlarla değil, aynı zamanda daha fazlasını yapabilen 5G plus AR ekipmanıyla donatılmış. Tıbbi çalışanların hastalar için tek noktadan tümör taraması yapmalarına etkili bir şekilde yardımcı oluyor.

Çin, yeni teknolojilerin yüksek kaliteli gelişimi ve kapsamlı uygulaması için bastırırken, olgunlaşan ve genişleyen bir VR endüstrisine tanık oldu. Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına göre, Çin'in VR pazarı 2021 yılına kadar 54,45 milyar yuan olacak.

- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor
- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor
- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor
- 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Sanal Gerçeklik, Pazartesi, 5G, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - 5G plus VR Çin fuarında gelecekteki uygulamalar için büyük bir potansiyel gösteriyor - Son Dakika

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