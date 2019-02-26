5G savaşları Barselona’da kızıştı
32 dakika önce
GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC- 2019)Barselona'da dün kapılarını açtı.
GSMA Mobil Dünya Kongresi
(MWC- 2019) Barselona
'da dün kapılarını açtı. Katlanabilir ve 5G uyumlu telefonların ses getirdiği fuara, ABD- Çin
arasındaki ticaret savaşlarının yeni cephesi 5G damga vurdu. (Selenay YAĞCI)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:05
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