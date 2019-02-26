Son Dakika Haberleri: 5G savaşları Barselona’da kızıştı

5G savaşları Barselona’da kızıştı

32 dakika önce

GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC- 2019)Barselona'da dün kapılarını açtı.

5G savaşları Barselona’da kızıştı, System.String[]
GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC- 2019) Barselona'da dün kapılarını açtı. Katlanabilir ve 5G uyumlu telefonların ses getirdiği fuara, ABD- Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeni cephesi 5G damga vurdu. (Selenay YAĞCI)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:05 

Mobil Dünya Kongresi, Barselona, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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