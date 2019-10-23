5G teknolojisi 4,5G'ye entegre edilecek
1 saat önce
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini işaret etti.
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:34
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