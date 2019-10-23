Son Dakika Haberleri: 5G teknolojisi 4,5G'ye entegre edilecek
Son Dakika Ekonomi 5G teknolojisi 4,5G'ye entegre edilecek

5G teknolojisi 4,5G'ye entegre edilecek

1 saat önce

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini işaret etti.

5G teknolojisi 4,5G'ye entegre edilecek, System.String[]

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini işaret etti.

Türkiye, Balcı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:34 
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