5G teknolojisi hakkında bilmemiz gereken 2 büyük tehlike: Radyasyon ve güvenlik açığı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 5G teknolojisi hakkında bilmemiz gereken 2 büyük tehlike: Radyasyon ve güvenlik açığı - Son Dakika Dünya

5G teknolojisi hakkında bilmemiz gereken 2 büyük tehlike: Radyasyon ve güvenlik açığı

6 saat önce

5G teknolojisi 4G'den 1000 kat daha fazla veriyi paylaşmamıza imkan sağlıyor.

5G teknolojisi hakkında bilmemiz gereken 2 büyük tehlike: Radyasyon ve güvenlik açığı, System.String[]

İspanya'nın Barcelona kentinde geçtiğimiz şubat ayında 5G kullanılarak uzaktan yapılan cerrahi bir operasyon, tüm dünyanın dikkatini bu yeni nesil teknolojinin üzerine çekti. Bir doktorun monitör üzerinden takip ettiği ve görüntüde sadece 0.01 saniyelik gecikmenin yaşandığı ameliyat tüm dünyada 5G ile ilgili olumlu düşünceleri artırdı.


Güney Kore, dünyada 5G'yi kullanmaya başlayan ilk ülke oldu. Birçok firma 5G destekli cihazlarını piyasaya sürdü. Ancak Avrupa'da İsviçre ve Belçika gibi ülkelerde 5G karşıtı yapılan kampanyalar, bu teknolojinin ülkede yasal olarak kullanılması ve yayılmasının önüne geçti.

Euronews.com'da Görüntüle

Barcelona, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arda Turan, kendisine takım bulması için ünlü menajer Mino Raiola'yı aradı
Dünyanın en çok kazanan kulübü Barcelona Basketbol: THY Avrupa Ligi 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 23:02:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5G teknolojisi hakkında bilmemiz gereken 2 büyük tehlike: Radyasyon ve güvenlik açığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]