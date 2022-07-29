Türkiye'de 5G hız testi yaptık! İşte sonuçlar

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlanılan ve her geçen gün daha fazla şehirde/ ülkede aktif hale getirilen 5G teknolojisi için ülkemizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5G baz istasyonları için fiber altyapı çalışmalarının tamamlandığı açıklanmıştı. Bugün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen " Türkiye'nin 5G Yolculuğu" etkinliğini yerinde takip ettik ve 5G hız testi gerçekleştirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen bu etkinlikte heyecan verici açıklamalar yapıldı. 5G destekli bir telefona sahip olanlar bundan sonraki süreçte 5G teknolojisini İstanbul Havalimanı'nda deneyimleyebilecek.

Turkcell'den yerli ve milli 5G açıklaması

İstanbul Havalimanı'nda 5G hız testi yaptık

Bu kapsamda İstanbul Havalimanı ülkemizde 5G teknolojisinin aktif olarak kullanıldığı ilk yer olma özelliğine sahip olacak. Burada elde edilen veriler ülkemizde 5G'nin sorunsuz bir şekilde aktif edilmesi ve kullanıcı davranışlarının analizi için büyük bir referans olacak.

Şimdi sözü daha fazla uzatmadan 5G'nin dudak uçuklatan sonuçları ile sizi baş başa bırakalım.

– 5G hız testi sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?