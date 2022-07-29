Türkiye'de 5G hız testi yaptık! İşte sonuçlar - Son Dakika
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Türkiye'de 5G hız testi yaptık! İşte sonuçlar

29.07.2022 13:06
Türkiye'de 5G hız testi yaptık! İşte sonuçlar

5G teknolojisi için ülkemizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda 5G hız testi yaptık.

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlanılan ve her geçen gün daha fazla şehirde/ ülkede aktif hale getirilen 5G teknolojisi için ülkemizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5G baz istasyonları için fiber altyapı çalışmalarının tamamlandığı açıklanmıştı. Bugün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen " Türkiye'nin 5G Yolculuğu" etkinliğini yerinde takip ettik ve 5G hız testi gerçekleştirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen bu etkinlikte heyecan verici açıklamalar yapıldı. 5G destekli bir telefona sahip olanlar bundan sonraki süreçte 5G teknolojisini İstanbul Havalimanı'nda deneyimleyebilecek.

Turkcell'den yerli ve milli 5G açıklaması

İstanbul Havalimanı'nda 5G hız testi yaptık

Bu kapsamda İstanbul Havalimanı ülkemizde 5G teknolojisinin aktif olarak kullanıldığı ilk yer olma özelliğine sahip olacak. Burada elde edilen veriler ülkemizde 5G'nin sorunsuz bir şekilde aktif edilmesi ve kullanıcı davranışlarının analizi için büyük bir referans olacak.

Şimdi sözü daha fazla uzatmadan 5G'nin dudak uçuklatan sonuçları ile sizi baş başa bırakalım.

– 5G hız testi sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'nda başladı Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'nda başladı TÜRKİYE'NİN 5G TEKNOLOJİSİ YOLCULUĞU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI TÜRKİYE'NİN 5G TEKNOLOJİSİ YOLCULUĞU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI
Kaynak: Shiftdelete

İstanbul Havalimanı, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de 5G hız testi yaptık! İşte sonuçlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de 5G hız testi yaptık! İşte sonuçlar - Son Dakika
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