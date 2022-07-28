5G Teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak

5G teknolojisi yarın ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test amaçlı kullanılmaya başlanacak ve 3 büyük GSM operatörü düzenlenecek lansmanda 5G alanında kabiliyetlerini sergileyecek.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek 5G teknolojisinin ilk kez uygulanacağı lansmana Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak. Yarın İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisi, ilk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek ve telefonu 5G uyumlu olanlar da havalimanında bu deneyimi yaşabilecek.

YENİ TEKNOLOJİ BİR SANİYEDE 20 GİGABAYTLIK VERİ İNDİRME HIZINA SAHİP OLACAK

Tüm dünya ile birlikte 5G'ye aynı zamanda geçmeyi planlayan Türkiye'de geçiş ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde daha kaliteli olacak. 4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550-800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlanıyordu. 5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji ise normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.