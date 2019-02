5g Teknolojisiyle Artık Eskisi Gibi Olmayacak 5 Şey

2010'lu yılların başlarında, evlerimizde kullandığımız internet hizmetlerinin büyük çoğunluğu sınırlıydı. Bugün mobil cihazlarda bulunan 4-6-10 GB'lık kotalar o zamanlar evlerimizdeki internet bağlantılarında bulunuyordu. Zaman geçti, dünya akıllı telefonlar sayesinde yeniden şekillendi. Artık sıradan internet bağlantıları, hergün kullandığımız uygulamalara yetersiz gelmeye başladı.3G ve 4G devrimleri, haberleşme açısından oldukça önemliydi. Ses, görüntü ve diğer verilerin aktarımı önemli ölçüde arttı. 5G ise hız olarak daha fazlasını vadediyor. Nitekim önceki devrimlerden oldukça farklı bir yapısı var. Artık ev internetinde bile kablolara elveda diyecek, fiber kablolarla sağlanan hızları çoğu yerde kablosuz olarak almaya başlayacağız.Yüksek hızlara kablosuz olarak ulaşmak, bir bakıma duvarları kırmakla aynı anlama geliyor. Nesnelerin İnterneti çağında, kahve ve tost makinelerimizin internete muhtaç olduğu bu günlerde, 5G ile çözülecek çok fazla sorun var. Otonom araçlardan tutun oyun dünyasına kadar her şey 5G ile eskisinden daha farklı olacak.5. Bilim kurgu filmlerinden fıralayan akıllı şehirler:Qualcomm gibi firmaların 5G çalışmaları, sadece kişisel verilerinizin aktarım hızını olumlu yönde etkilemeyecek. Ayrıca artık sadece ev eşyalarınız internete bağlanmayacak. Koca bir şehir, sokaklar, caddeler, taksi durakları, taksiler, binaların ısıtma ve soğutma sistemleri, kapı kilidiniz, sokak lambaları, kanalizasyon sistemleri…. Bu liste uzar. Her şeyi daha verimli kullanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.2050 yılına kadar, Dünya üzerinde en az 8 ila 10 akıllı metropol şehirleri görmemiz bekleniyor. Değişim ise çoktan başladı. Bu şehirlerde yaşayacak milyonlarca insan, bugünün insanlarına kıyasla birer teknoloji uzmanı olacaklar. Demedi demeyin.4. Bilgi işçilerinin bir işyeri olmayacak:Günümüzün en yaygın çalışma formüllerinden olan "homeoffice" sistemi, 5G sayesinde çok daha hızlı yaygınlaşacak. Örnek vermek gerekirse, normal şartlarda ofise gitmesi gereken bir endistriyel tasarımcı, aynı işi evinde de yapabilecek. İşverenler, personelleri tıpkı ofiste çalışıyorlarmış gibi kontrol edip yönetebilecekler.Yapılan işler, hızlı veri aktarımının yanı sıra blok zinciri gibi devrimsel teknolojiler sayesinde daha güvenli hale gelecek. Böylece insaların bir bina altında, aynı ortamda bulunma zorunlulukları ortadan kalkacak.3. Sınırsız mobil internet paketlerinin standart ve ucuz hale gelecek:Geleneksel kablolu internet bağlantılarında hızın yükselmesi için altyapının buna elverişli olması gerekir. Bant genişliği sorunları, kablolarda fiziksel sınırlara bağlı olarak gelişir. Eğer kabloyu ortadan kaldırırsanız, altyapı ve ona bağlı sorunları da kısmen tarihe gömersiniz.Daha gelişmiş sistemlere sahip 5G'li baz istasyonları, evinize fiber kablolarla gelen interneti, metroda ya da otobüste giderken almanızı sağlayacak. Bu da normalin üzerinde veri tüketimini beraberinde getirecek. Operatörler, daha çok veri hizmetini, daha ucuz fiyatlarla sunmak zorunda kalacaklar. Sonra da tıpkı evimizde olduğu gibi internet bağlantıları sınırsız hale gelecek.2. "Sınırsız" hafızaya sahip mobil cihazlar:Bir mobil cihazın sınırsız hafızaya sahip olması, fiziksel olarak mümkün değil. Zaten işin ironik tarafı da bu. Kablosuz ve hızlı veri aktarımı sayesinde, çoktan alışmaya başladığımız bulut sistemlerine olan erişim de artacak. Artık yüzlerce GB depolama alanına fiziksel olarak ihtiyaç duymayacak, bulut sistemlerine istediğimiz an, istediğimiz yerden ulaşabileceğiz. Dosyaları indirmek ya da yükleme çocuk oyuncağı olacağından, cihazımızdaki hafızanın miktarı önemsiz bir hale gelecek.5G destekli akıllı telefonlarda yüksek hafıza birimleri göremezseniz şaşırmayın, zamanla buna alışacağız.1. Konsol ve PC oyunlarını telefonla oynamak:Konsol ve PC dünyasının oyun deneyimi hala mobil dünyadaki oyunlardan kat ve kat iyi. Peki size, Assasin's Creed ya da Red Dead Redemption gibi yüklü, grafik açısından zengin ve sinematik oyunları mobil cihazlarla oynayabileceğinizi söylesek?Bunun nasıl gerçekleşeceğini ilk etapta kavramak zor. O yüzden bir önceki maddeye dönüyor ve bulut sistemlerini size hatırlatıyoruz. Google, Mozilla, Microsoft gibi dev şirketler, bulut üzerinden oyun oynamanızı sağlayan sistemleri test ediyorlar. Yani sizden çok uzakta çalışan bir bilgisayarda oyun oynayıp, hızlı veri aktarımı sayesinde görüntüyü telefon ekranında göreceksiniz. Tepkime süreleri tıpkı konsol ve PC'de olduğu gibi gerçek zamanlı olacak.Bulut oyunculuğu için biraz erken olsa da çevrimiçi oyunların artık mobil dünyada egemen hale geleceğini söylemek mümkün. Sadece. önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu konunun takipçisi olun.