Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yapay zeka çözümleriyle entegre bir şekilde çalışan yeni şebeke mimarimizle yeni uygulama ve servislerimizi hızlı bir şekilde kullanıma sunabiliyoruz. Sanallaşma teknolojileri, aynı zamanda 5G teknolojisinin de altyapısını oluşturan temel bileşenlerden biri. Bu teknoloji sayesinde 5G'ye ve geleceğin iletişim dünyasına şimdiden hazırız" dedi.

Turkcell 5G'ye geçiş yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şebeke altyapısını yüksek güvenlikli veri merkezlerine kurduğu bulut mimarisiyle güçlendiren şirket, 5G teknolojisine geçiş konusunda altyapı açısından hazır duruma geldiğini duyurdu.

"5G teknolojisinin temeli sanallaşma"

Yeni nesil bulut şebeke mimarisi sayesinde bu konuda da dünyanın lider operatörleri arasında gösterildiklerini belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Bulut şebeke mimarisi, özel haberleşme altyapı donanımları yerine standart sunucular kullanan ve bunlar üzerinde çalışan 'sanal' servislerden oluşuyor. Bu yapının en önemli özelliklerinden biri artan kapasite ihtiyaçlarını çok daha kısa sürede sağlayabilmemiz. Örneğin son dönemde yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP'e gelen yoğun talebi bulut şebeke mimarimiz sayesinde kolayca karşıladık ve kesintisiz hizmet sağladık" dedi.

Sezgin şöyle devam etti: "6 Tbps'ye ulaşan sanal kapasitemiz ve bu alanda aldığımız uluslararası ödüllerle EMEA bölgesinde lider operatörlerden biriyiz. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yapay zeka çözümleriyle entegre bir şekilde çalışan yeni şebeke mimarimizle yeni uygulama ve servislerimizi hızlı bir şekilde kullanıma sunabiliyoruz. Sanallaşma teknolojileri, aynı zamanda 5G teknolojisinin de altyapısını oluşturan temel bileşenlerden biri. Bu teknoloji sayesinde 5G'ye ve geleceğin iletişim dünyasına şimdiden hazırız." - İSTANBUL