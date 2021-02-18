5Ronin Ekibi Oncan ile Yollarını Ayırdı! - Son Dakika
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5Ronin Ekibi Oncan ile Yollarını Ayırdı!

19.02.2021 08:59
5Ronin Ekibi Oncan ile Yollarını Ayırdı!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi öncesinde büyük bir umut besleyerek Pilot ile BroCColi'yi transfer eden ve Oncan da dahil olmak üzere kalan oyuncularıyla sözleşme yenileyen 5Ronin ekibinden ikinci ayrılık haberi geldi.

Geçtiğimiz hafta Pilot ile yollarını ayıran 5Ronin ekibi Oncan ile sözleşmenin feshedildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

5Ronin'in takım menajeri Vezni "Vez" Tönissen, Oncan ile yolların ayrılması hakkında şahsi hesabında birkaç tweetten oluşan bir paylaşım yaptı.

Vez yaptığı paylaşımda Oncan'ın takım ile uyum problemi yaşadığını belirtiyor. Geçtiğimiz yıl ile bu mevsim Oncan'ın maç içerisindeki oyuncu kamerasına bakılırsa; geçtiğimiz yıl oyun içerisinde bol bol konuştuğunu ve oyuna daha odaklanmış şekilde göründüğünü ve bu yıl ise oyun içerisinde çok sık konuşmadığını ve oyundan biraz daha kopmuş göründüğünü algılamak pek zor değil. Umuyoruz ki Oncan'ın bu problemi oyun oynama motivasyonu ile alakalı değildir ve kolay bir şekilde bu problemi çözebilir. Oncan oldukça önemli bir oyuncu. İlk mevsiminde TBF oynamak ve kıl payı kupayı kaçırmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Oncan'ın geleceği şayet ki bu problemi halledebilirse oldukça açık.

Vez'in de paylaşımında belirttiği üzere 5Ronin ekibi Oncan ile yolların ayrılmasının ardından ana takımın üst koridor rolünde akademi takımının üst koridor oyuncusu olan Kamil "Skewer" İbrahim Alturan oynayacak. 5Ronin, akademi takımının üst koridoruna ise Matilda'yı transfer etti. 5Ronin ekibi, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

5Ronin ekibine diğer tüm takımlarımıza dilediğimiz gibi Esport Times olarak başarılar dileriz! Umuyoruz ki bu transfer hem Oncan'ın hem de 5Ronin'in yararına olur.

Kaynak: ESporTimes
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