Son Dakika Haberleri: 5x Optik Zoomlu Huawei P30 Pro Kutudan Çıkıyor!

5x Optik Zoomlu Huawei P30 Pro Kutudan Çıkıyor!

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Teknolojioku olarak bizim de yerinde takip ettiğimiz bir etkinlikle tanıtılan Huawei P30 Pro test merkezimize geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Teknolojioku olarak bizim de yerinde takip ettiğimiz bir etkinlikle tanıtılan Huawei P30 Pro test merkezimize geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:27 Kaynak: Youtube

Paris, Fransa, Huawei, Genel
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