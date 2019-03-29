5x Optik Zoomlu Huawei P30 Pro Kutudan Çıkıyor!
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Teknolojioku olarak bizim de yerinde takip ettiğimiz bir etkinlikle tanıtılan Huawei P30 Pro test merkezimize geldi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te 26 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Teknolojioku olarak bizim de yerinde takip ettiğimiz bir etkinlikle tanıtılan Huawei
P30 Pro test merkezimize geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:27 Kaynak: Youtube
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