6-0'ın Kahramanlarından Engin Fırat, Dha'ya Konuştu Açıklaması

Süper Lig'in 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenen ve şu an Arnavutluk'un İşkodra şehrinin takımı Vllaznia'da futbol direktörlüğünü yapan Engin Fırat, 6-0'lık skorla gelen galibiyetin perde arkasını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Hafta sonu oynanacak derbi mücadelesini değerlendiren Fırat, "Derbiler her zaman başka bir dünyanın maçıdır. Siz ne kadar kötü olsanız bile derbilerde oyuncuların performansı da psikolojik durumlardan dolayı değişiyor. Derbi maçları her sonuca açıktır ve bu maçta ne olur ben de bilmiyorum" dedi.



Süper Lig'in 2002-2003 sezonunun 6'ncı haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve sarı lacivertli takımın 6-0'lık skorla kazandığı tarihi maçta teknik direktör Werner Lorant'ın yardımcılığını yapan Engin Fırat, "Hayatımda yaşadığım en tuhaf maçlardan bir tanesiydi. Çünkü ortam değişikti ve o gün baskı altındaydık. Galatasaray biraz daha favori görünüyordu. 2-0 öne geçmemize rağmen Ortega çok erken bir kırmızı kart gördü. Oyunun o andan itibaren aleyhimize dönme şansı yüksekti. Öyle bir durum oldu ki maç 5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi. Galatasaray tamamen maçtan kopmuştu. Atmosfere gelince, insanlar bu maçı konuşuyor. Ancak biz soyunma odasında Galatasaray'dan daha büyük bir şoktayız gibi bir görüntü vardı. Bizim de hiç beklemediğimiz bir sonuç ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar bu maçın konuşulması güzel ama kendi antrenörlük kariyerimde çok hatırladığım bir maç değil. Çok büyük önem vermediğim bir maçtı. Kendi adıma büyük bir zafer olarak kabul etmiyorum. Neden ise saha içinde bazı maçlar çok zor geçer rakip çok büyük favori pozisyonunda olur siz de onları yenerseniz bu sizin için çok daha önemli olur. Başarı oranı düşün maçları siz hoca olarak daha çok önemsersiniz. Fenerbahçe, Galatasaray'a Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çok büyük bir üstünlük sağlıyor. Galatasaray'ı orada yenmek hiç kimse için büyük başarı olarak görülmüyor" diye konuştu.



"LORANT'IN EN BÜYÜK SIKINTISI MEDYAYLAYDI"



Lorant'ın dışarıya kapalı bir insan olduğunu ve özellikle medya ile iyi anlaşamadığını dile getiren Fırat, "Lorant'ın en büyük sıkıntısı medyaylaydı. Onun Almanya'dan gelen agresif bir tarzı, kimseyi takmıyorum tarzı vardı. Bu da İstanbul medyası ile olmadı. Çünkü, bilgi alışverişine gerek var. Her gün gazetelerin bir şey yazması lazım ama ilk günden beri Lorant ile medya arasında bir iletişim kopukluğu oldu. Bu durumda onun işini zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.



"ORTEGA TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜMSEDİ"



Fırat, takımın yıldız isimlerinden Ariel Ortega ile ilgili olarak da, "Ortega Türkiye'yi biraz küçümsedi. İdmanlardan önce sakatlığım var diyordu ve bizde doktor raporu istiyorduk. O zaman da yok ben kendi sorunumu biliyorum diyordu. Ortega ile ilk günden itibaren disiplinsizlik sorunları yaşadık. Ortega'nın ayrılışı Oğuz Çetin döneminde oldu. Disiplinsizlik sorunları orada daha üst seviyeye geldi, Ortega da kendi adına bir adım attı ve gitti" şeklinde konuştu.



"BİR 5 DAKİKA DAHA OLSAYDI..."



6-0'lık maçta skoru korumayı düşünmediklerini dile getiren Fırat, "Açıkçası kırmızı kart görmüştük, 10 kişiyiz, sonuçta maçı da kazanmak gerekiyordu bu nedenle de oyun anlayışımızı kontra atak üzerine kurduk. Oyun gidişatında Galatasaray koptu. Goller de arka arkaya geldi. 10 kişi olmamıza rağmen Ümit bile bek olarak o maçta gol attı. Öyle bir atmosfer vardı ki oyuncular bile 'bir 5 dakika daha olsaydı' diyorlardı. Normalde 10 kişi oynayan bir takım böyle düşünmez" ifadelerini kullandı.



"BU SONUCUN KONUŞULMASI GAYET NORMAL"



Fenerbahçe'nin almış olduğu 6-0'lık galibiyetin hala gündemde olmasını normal olduğunu vurgulayan Fırat, "Galatasaray'ın o dönemde çok başarılı olması, Avrupa'da da çok başarılı bir takım olması ve Fatih hocanın o dönemlerde Avrupa'dan geri dönüş yapması Galatasaray açısından beklentileri üst düzeye getirdi. Siz de böyle bir sonucu böyle bir beklenti içinde olan takıma karşı elde edebilirseniz, Fenerbahçe taraftarının, bu sonucu bu zaman kadar konuşması gayet normal" açıklamasını yaptı.



"ORTADA PSİKOLOJİK BİR DURUM VAR"



Derbi maçları öncesinde takımların stres yaşamasını psikolojik nedenlere bağlayan Fırat, "Biz böyle bir durum yaşamıyorduk. Ortada psikolojik bir durum var. Senelerce evinizde galip geliyorsanız ve kötü bir süreçte olsanız bile kazanırız diye bir beklentiniz var. Bir örnek vermek gerekirse Turhan hocanın görevde olduğu zaman Samuel Johnson uzaktan bir şutu vardı ve Fenerbahçe'nin atağı bile yokken uzaktan bir şutla 1-0'lık skorla galip geldi. Bir taraftaki oyuncularda biz zaten bu maçı kazanırız var, bir tarafta ise işler ne kadar iyi giderse gitsin şöyle olursa, böyle olursa gibi nedenlerden dolayı hata yapıyorsunuz. Siz her sezon takımı değiştirmiyorsunuz temel kalıyor. Yabancı oyuncularla da röportaj yapıldığında fark ediyorsunuz ki onlarda bunu konuşuyor. Böyle olunca da soru işaretleri ortaya çıkıyor" dedi.



"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUM"



Yurt dışında ülkesinin temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Fırat, "Benim için sürpriz bir gelişmeydi çünkü ben bu sezon çalışmak istemiyordum. Önceki sezonlarda hep İran'da teknik direktörlük yaptım. Burada da eski dönemlerden arkadaşlarım var onlar ricacı oldu. Burası Arnavutluk'un en eski kulübü. 100'üncü yılına giriyor. En büyük başarıları elden kulüp. Bu kulübü profesyonel olarak bir üst seviyeye çıkaralım diye ricacı oldular, belediye başkanı da devreye girince imkanlar da sağlandı, ben de değişik bir kültürde görev almaya karar verdim. Şu ana kadar da her şey olumlu gidiyor. Sürekli farklı kültürlerde görev alma isteğimin nedeni sürekli Türkiye'yi temsil ediyorum. Gittiğiniz yerlerde 'Turko' denildiği zamanda demek ki ben şimdiden bir iz bırakmışım. İnşallah gelecek senelerde birçok Türk arkadaş yarattığımız bu imajla birlikte burada görev alır" şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE BENİM İÇİN BU YIL BİRAZ SÜRPRİZ OLDU"



Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı durumu şaşkınlıkla karşılayan Fırat, "Fenerbahçe'nin performansı benim için bu yıl biraz sürpriz oldu. Sezona başlarken Altınordu ve diğer takımlardan aldıkları genç oyuncularla biraz umutlanmıştım. Ekonomik kriz varken 1-2 yıl gençlere önem vererek parayı bir kenara bırakabilirdi. Birçok oyuncu da Suudi Arabistan'a satıldı, imkanlar da sağlandı. Fenerbahçe bu yolda devam etseydi bence çok daha iyi ederdi. Ama maalesef sonradan yaptığı transferler şu anda tartışılıyor. Sizin başladığınız bir yol vardı. Sizin amacınız şampiyonluksa elinizdeki futbolcuları satamazsınız. Josef ve diğer oyuncular daha iyi oyunculardı. Satma nedeniniz para ile ilgiliyse neden başkaları para harcıyorsunuz? Gidişat konusunda stratejik olarak büyük hatalar yapıldı. Devre arasında yine transferler yapıldı. Gidişatı olumluya çevirmek için birçok şey sarf ediliyor da ben olumlu bir hareket görmüyorum. Bu sene için yazık oldu" ifadelerini kullandı.



"DERBİLER HER ZAMAN BAŞKA BİR DÜNYANIN MAÇIDIR"



Hafta sonu oynanacak derbi maçı için favorinin Galatasaray olduğunu söyleyen Fırat, "Derbiler her zaman başka bir dünyanın maçıdır. Siz ne kadar kötü olsanız bile derbilerde oyuncuların performansı da psikolojik durumlardan dolayı değişiyor. Derbi maçları her sonuca açıktır ve bu maçta ne olur ben de bilmiyorum. Normalde Galatasaray favori ama derbi maçı olduğu için sonuç tahmini etmek zor" diye konuştu.



