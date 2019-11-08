Son Dakika Haberleri: 6-0'lık deprem her şeyi alt üst etti!
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6-0'lık deprem her şeyi alt üst etti!

7 saat önce

Ali Naci KÜÇÜK - Real Madrid deplasmanında alınan 6-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın bütün planlarını yerle bir etti.

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Ali Naci KÜÇÜK - Real Madrid deplasmanında alınan 6-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın bütün planlarını yerle bir etti. Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayında kadroda yapmayı planladığı revizyon zora girdi.


Galatasaray geçen sezonki şampiyonlukta büyük payları bulunan Christian Luyindama ve Marcao'yu, ocakta Garry Rodrigues'in 10 milyon Euro'ya, Ozan Kabak'ın da 11 milyon Euro'ya satılması sayesinde transfer etmişti. İki oyuncunun bu denli yüksek fiyatlara satılmasının en önemli sebebi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda gösterdikleri başarılı performanstı.


Luyindama'ya 10 milyon Euro fiyat biçildi


Fatih Terim bu sezon da Luyindama, Marcao, Belhanda ve Feghouli'den ikisinin satılmasını sağlayıp, yerlerine yeni isimleri aldırmayı amaçlıyordu. Luyindama için 10-12 milyon Euro civarında bir rakam belirleyen sarı kırmızılılar, Belhanda ve Feghouli'den toplamda bir o kadar gelir bekliyordu. Ancak bu oyuncuların Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığı yaratan performansları, hem takıma olumsuz yansıdı hem de transfer olma şanslarını yok etti. Dört oyuncuyu da bugüne dek hiç kimsenin arayıp sormadığı ifade edildi.


Takımın yaş ortalaması düşürülecek


6-0'lık Real Madrid yenilgisi Galatasaray'da bir süredir yaşanan sorunların daha yüksek sesle tartışılmasına da yol açtı. Takıma yönelik eleştirilerin başında, yaş ortalamasının yüksek olması geliyor. Galatasaray halen 28 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı takımlarından biri. Fatih Terim de geçtiğimiz günlerde bu duruma dikkat çekerek, "Artık oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız" diyerek, transfer politikalarını değiştireceklerini ima etti.


Sarı kırmızılılarda ayrıca, bazı kiralık oyuncuların aidiyet duygusu da tartışılıyor.

Fatih Terim, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:50 
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