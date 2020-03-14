6-14 yaş arası Çocuk Sitesi'nde yangın: 30 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6-14 yaş arası Çocuk Sitesi'nde yangın: 30 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika

6-14 yaş arası Çocuk Sitesi'nde yangın: 30 çocuk dumandan etkilendi

6 saat önce

UŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı.

6-14 yaş arası Çocuk Sitesi'nde yangın: 30 çocuk dumandan etkilendi, System.String[]

UŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 30 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi 1'inci Emlak Sokak'ta bulunan, 06- 14 yaş arasındaki 40 çocuğun kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'nde çıktı. Sitenin zemin katında bulunan yemekhanede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden çocuklar bir anda paniğe kapıldı. Durumu fark eden yetkililer, çocukları binadan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede yayılmadan söndürüldü. Yapılan kontrolde dumandan etkilendiği belirlenen 30 çocuk, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:22 Kaynak: DHA
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