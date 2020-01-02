6,5 aylık doğdu, 13 günlükken bir bacağını kaybetti, ilk adımlarını alüminyum düzenekle attı - Son Dakika

Antalya'da henüz 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının 150 TL'lik maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge, 1 Ocak olan doğum gününde yeni yaş yılını kutladı. 6 yaşına giren Özge, ilk kez mikrofonlara konuştu, yeni yıldan dileğinin bir otelde havuza girmek olduğunu söyledi.



Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2014 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.



Yürümeden sonra koşması için protez yaptı



Babasına koşmak istediğini söyleyen minik Özge'nin bu isteği için bu sefer baba Ali İhsan Yıldırım kolları sıvadı. Bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir eden Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi.



Okuması için evde eğitim sistemi



İstanbul'da bir hayırsever tarafından alınan yeni protezine alışan Özge'nin eğitim eksikliği olmasın diye baba Ali İhsan Yıldırım bu sefer Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunarak evde eğitim kapsamında kızının eğitim alması talebinde bulundu. Talebin olumlu karşılanmasının ardından baba Yıldırım, kızının Kepez ilçesindeki Şahinevler İlkokulu ana sınıfına kaydını gerçekleştirdi. Ana sınıfı öğretmeni Tuğba Kılıç'tan evinde günde 4 saatlik eğitim alan Özge, hamur, puzzle, şekil ve boyama ile sayısal eğitim görüyor. Özge'ye bu eğitiminde baba Ali İhsan Yıldırım da destek veriyor.



Mumları güçlü bir şekilde üfledi



Dün ise Özge'nin doğum günüydü. Hem yeni yıl hem de yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Özge, ailesinin kendisi için aldığı pastanın mumlarını, güçlü bir şekilde üfledi. Özge, ardından babası Yıldırım'ın kendi elleriyle yedirdiği pastasını tattı, ailesinin aldığı hediyeleri gözleri parıldayarak açtı.



İlk kez mikrofonlara konuştu



Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı konuşma yetisini kaybeden minik Özge, 6 yaşına gelmesine karşın cümleler kuramıyordu. Baba Ali İhsan Yıldırım, kızının bu eksikliğini gidermek için de evde eğitim sistemi için okula ve konuşma terapilerine yazdırdı. Özge yeni yaşında ilk kez mikrofonlara belirgin cümleler kurdu. Pastalarını üfledikten sonra dileğini paylaşan Özge, bir otelde havuza girmek istediğini söyledi.



"Özge içinde çok kötü günler geride kaldı"



Kızının yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen baba Ali İhsan Yıldırım, "6 senesi bitti 7'den gün aldı. Anasınıfına da başladı. Mutluyuz tabii Özge'yi daha güzel yaşatmak istiyoruz. Çünkü Özge çok kötü günler geçirdi. Onu ne kadar mutlu edebilirsek bizim için o kadar iyi olur. Özge içinde çok kötü günler geride kaldı. Elimizden ne geliyorsa çocuğumuzu sevindirmek için mutlu etmek için yapıyoruz." Dedi.



"2020 yılının adalet yılı olmasını istiyoruz"



Gelecek için endişelerinin olduğunu dile getiren Yıldırım, kızı için başlattığı hukuk mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacağını da belirterek, "Protezin parasını belediyelerin halkımızın yardımı ile yapıyoruz. Özge, ilerleyen zamanda yurt dışında veya yurt içinde nakil olabilir. 2020 yılı adalet yıl olmasını istiyoruz. Yurt dışında çok güzel koşu protezleri var ancak çok pahalı, gücümüz yetmiyor. O yüzden ucuz protezlerle idare ediyoruz. İnşallah adalet yerini bulur ve hakkımızı alırız." ifadelerini kullandı. - ANTALYA