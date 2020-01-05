6,5 kilo esrara 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 6,5 kilo esrara 5 tutuklama - Son Dakika

6,5 kilo esrara 5 tutuklama

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisin 6,5 kilo kubar esrarla yakaladığı 6 kişiden 5'i tutuklandı.

6,5 kilo esrara 5 tutuklama, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisin 6,5 kilo kubar esrarla yakaladığı 6 kişiden 5'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi neticesinde Yaycılar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 6 kilo 558 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K. (20) gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden O.A. (22) cumhuriyet savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. H.K., C.K., C.K., M.K. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Son Dakika Haberleri
20:31 Akşener: "İlk defa bir arkadaşımız somut bir sonuçla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu" - Son Dakika Haber
20:30 İran ordusu ne kadar güçlü? - Son Dakika Haber
20:28 Pompeo: İran'da belirlediğimiz hedefler uluslararası sözleşmelere uygun - Son Dakika Haber
20:22 Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika Haber
20:21 Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti - Son Dakika Haber
19:34 İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü - Son Dakika Haber
19:00 10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Bu yöntemi neden uyguladığını öğrenenler şaştı kaldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6,5 kilo esrara 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]