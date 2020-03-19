6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor?

Koronavirüs tehdidinin ne kadar süreceği ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde piyasalar çalkalanırken yatırımcılar ellerindeki tüm riskli varlıkları satarak nakite; doğal olarak Amerikan Doları'na yönelmeye başladı. Bu da doların hemen hemen tüm para birimleri karşısında yükselmesine yol açtı.



19 Mart öğle saatleri itibariyle dolar/TL kuru spot piyasada 6,50 eşiğini aştı. Euro da 7,06 seviyesinde işlem görüyor.