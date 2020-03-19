Son Dakika › Dünya › 6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor? - Son Dakika Dünya
6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor?
6 saat önce
Koronavirüs tehdidinin ne kadar süreceği ve ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde piyasalar çalkalanırken yatırımcılar ellerindeki tüm riskli varlıkları satarak nakite doğal olarak Amerikan Doları'na yönelmeye başladı
Koronavirüs tehdidinin ne kadar süreceği ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde piyasalar çalkalanırken yatırımcılar ellerindeki tüm riskli varlıkları satarak nakite; doğal olarak Amerikan Doları'na yönelmeye başladı. Bu da doların hemen hemen tüm para birimleri karşısında yükselmesine yol açtı.
19 Mart öğle saatleri itibariyle dolar/TL kuru spot piyasada 6,50 eşiğini aştı. Euro da 7,06 seviyesinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:13
Son Dakika İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı