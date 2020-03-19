6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor? - Son Dakika Dünya

6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor?

6 saat önce

Koronavirüs tehdidinin ne kadar süreceği ve ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde piyasalar çalkalanırken yatırımcılar ellerindeki tüm riskli varlıkları satarak nakite doğal olarak Amerikan Doları'na yönelmeye başladı

6,5 lirayı aşan Dolar tüm dünyada neden yükseliyor?, System.String[]

Koronavirüs tehdidinin ne kadar süreceği ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olacağı konusundaki belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde piyasalar çalkalanırken yatırımcılar ellerindeki tüm riskli varlıkları satarak nakite; doğal olarak Amerikan Doları'na yönelmeye başladı. Bu da doların hemen hemen tüm para birimleri karşısında yükselmesine yol açtı.


19 Mart öğle saatleri itibariyle dolar/TL kuru spot piyasada 6,50 eşiğini aştı. Euro da 7,06 seviyesinde işlem görüyor.

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Amerikan Doları, Koronavirüs, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:13 

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