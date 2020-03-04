6,5 milyon Euro bütçeli projeye destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6,5 milyon Euro bütçeli projeye destek - Son Dakika

6,5 milyon Euro bütçeli projeye destek

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Rekabetçi Sektörler" programı kapsamında, Ege Teknopark yürütücülüğünde başvuruda bulunulan proje destek almaya hak kazandı.

6,5 milyon Euro bütçeli projeye destek, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Rekabetçi Sektörler" programı kapsamında, Ege Teknopark yürütücülüğünde başvuruda bulunulan proje destek almaya hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaklaşık 6,5 milyon Euro bütçeli proje kapsamında oluşturulacak merkezin, derin teknoloji fikirleri üzerinde çalışan araştırmacı ve girişimcilere destek vereceğini söyledi.


Ege Teknopark yürütücülüğünde Ege Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ortaklığıyla "D-TECH4ENT – Deep Technology Incubator for Entrepreneurs" projesi geliştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Rekabetçi Sektörler" programı kapsamındaki projeye destek almak için Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programına başvuruda bulunuldu. Değerlendirme sürecinde son aşama olan saha doğrulama aşamasının da başarıyla sonuçlanmasının ardından proje desteklenmeye değer görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) başlığı altında Ege Teknopark'ın "Girişimciler İçin Derin Teknoloji İnkübatörü" projeleri destek almaya hak kazandığını açıkladı.


Desteklenen projelerin Türkiye'nin rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin D-TECH4ENT projesi kapsamında oluşturulacak merkezinin, derin teknoloji fikirleri (TRL-3 seviyesinden başlayarak) üzerinde çalışan araştırmacı ve girişimcilere destek vereceğine dikkat çekti. Rektör Budak, "Merkez, ülkemizin en büyük prototipleme merkezlerinden birisi olacak. Bu proje ile içerisinde elektronik laboratuvar ve yaşam bilimleri laboratuvarını da barındıracak olan merkez, aynı zamanda girişimcilere kuluçka hizmeti sunacak. Yaklaşık 6,5 milyon Euro'luk bütçeye sahip olan projede altyapı ve hizmet alımı olmak üzere iki ana bütçe kalemi bulunuyor, projenin tüm bu mal ve hizmet alımları bakanlık tarafından proje adına yapılacak. Buna karşılık proje yürütücüsü ve ortakları projeye ayni katkı sunacak. Ağırlıklı olarak bu ayni katkılar binanın ve projenin işletim giderlerini kapsıyor. Böylesine önemli bir projenin desteklenmesinden büyük onur duyuyoruz. Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı
Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı mesaj! 93 Harbi'ni hatırlattılar Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:44:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6,5 milyon Euro bütçeli projeye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]