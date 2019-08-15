"6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor"
1 saat önce
GYODER Başkanı Yetgin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6,5 milyonunun dönüşmesi gerektiğini açıkladı.
GYODER Başkanı Yetgin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6,5 milyonunun dönüşmesi gerektiğini açıkladı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:37
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