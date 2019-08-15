Son Dakika Haberleri: "6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor"
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"6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor"

1 saat önce

GYODER Başkanı Yetgin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6,5 milyonunun dönüşmesi gerektiğini açıkladı.

GYODER Başkanı Yetgin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizdeki toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6,5 milyonunun dönüşmesi gerektiğini açıkladı." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:37 
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