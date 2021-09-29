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6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı - Son Dakika

6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı

29.09.2021 15:21
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı, System.String[]

Isparta'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikat kapsamında senaryo gereği 6.5 şiddetindeki deprem sonrası binada mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı.

Isparta'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikat kapsamında senaryo gereği 6.5 şiddetindeki deprem sonrası binada mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı. Tatbikat kapsamında üniversite personeline yangın söndürme eğitimi de verildi.

AFAD İl Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin rektörlük yerleşkesi içerisinde tatbikat gerçekleştirdi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı tatbikatta senaryo gereği 6.5 şiddetinde meydana gelen depremden sonra üniversiteye ait idari binada bulunanlar tahliye edildi. Tahliye işleminin ardından bina içerisinde yaralı olarak bulunan vatandaşlar sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca deprem sonrası çıkan yangında ikinci katta mahsur kalan bir vatandaş da itfaiye ekiplerince merdivenle ulaşılarak camdan tahliye edildi.

Tatbikat kapsamında itfaiye ekipleri, üniversite personeline yangın söndürme eğitimi verdi. Bu kapsamda kontrollü çıkarılan yangın eğitim verilen personel tarafından yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.

"Çok faydalı bir çalışma oldu"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü M. Ethem Kılıçarslan, üniversitenin talebi üzerine böyle bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıçarslan, "Senaryomuza göre 6.5 şiddetinde deprem oldu. İçeride yaralılar vardı, odanın birinde yangın çıkmıştı. Bununla ilgili itfaiye, sağlık müdürlüğü ve AFAD ekipleriyle kurtarma çalışmaları yaptık. Öncesinde AFAD İl Müdürlüğü eğitim şubesi tarafından üniversite personeline eğitim verildi. İtfaiye tarafından yangın söndürme eğitimi verildi. Rektörümüz sayın İbrahim Diler'e duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir çalışma oldu" dedi.

"Her an afet olacak gibi hazır olmalıyız"

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler de, "Her an afet olabilecekmiş gibi hazır olmalıyız. Yaklaşık 25 bin öğrenci ve bin 500'e yakın akademik, idari personelimiz var. Personelimiz tarafından da afet bilinci olması lazım. AFAD internet sitesinde AFAD gönüllüsü olma ikonu var. Oraya tıklayarak AFAD gönüllü olabiliyoruz. Hepimizin gönüllü olmasını önemsiyorum" diye konuştu. - ISPARTA

6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı
6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı

Tatbikat, Isparta, Yangın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6.5 şiddetindeki deprem tatbikatında mahsur kalanlar ve yaralılar kurtarıldı - Son Dakika


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