Son Dakika Haberleri: 6-7 Eylül olaylarının 64. yıl dönümü: Türkiye nefret suçlarında ne kadar yol katetti?
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6-7 Eylül olaylarının 64. yıl dönümü: Türkiye nefret suçlarında ne kadar yol katetti?

1 saat önce

Birçok aydın ve yazar tarafından ‘tarihi utanç’ olarak anılan 6-7 Eylül Olayları'nın 64'üncü yıl dönümü. Bu olaylara yol açan ve bugün Suriyelilere yönlendirilen nefret söylemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları inceledik

6-7 Eylül olaylarının 64. yıl dönümü: Türkiye nefret suçlarında ne kadar yol katetti?, System.String[]

6-7 Eylül olaylarının, İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlere saldırıların düzenlendiği ve 'tarihi utanç' olarak nitelendirilen vakanın 64'üncü yıl dönümü.


İstanbullu gayrimüslim azınlıkların evleri, iş yerleri, okulları, kiliseleri, haçları ve değerli eşyaları yakılalı ve tahrip edileli 64 yıl oldu. Peki Türkiye toplumu tarihten ders çıkarabildi mi? O günün 'günah keçisi' kimlerdi ve dünden bugüne ne değişti?

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İstanbul, Türkiye, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:09 
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