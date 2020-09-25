6-8 Ekim olayları soruşturması - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Ankara'ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 82 kişinin yakalanması için 7 ilde operasyon düzenlenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul'da yakalanan 9 şüpheli Ankara'ya gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:39 - Kaynak: İHA
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