6-8 Ekim olayları soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

6-8 Ekim olayları soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderildi
6-8 Ekim olayları soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Ankara'ya gönderildi.
6-8 Ekim olayları soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderildi
İSTANBUL - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Ankara'ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 82 kişinin yakalanması için 7 ilde operasyon düzenlenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul'da yakalanan 9 şüpheli Ankara'ya gönderildi.
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