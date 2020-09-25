6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: "Allah hakkımızı bırakmadı" - Son Dakika

6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: "Allah hakkımızı bırakmadı"

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te çıkan Kobani olaylarında terör örgütü yandaşları tarafından oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Allah hakkımızı bırakmadı, hepsi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te çıkan Kobani olaylarında terör örgütü yandaşları tarafından oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Allah hakkımızı bırakmadı, hepsi gözaltına alındı. Anneler ağlamasın diyorsun, anneleri ağlatırıyorsun. Onların hakkı cezaevidir meclis değil" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kobani' bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Altan Tan, Emine Ayna ile HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve partililerin de bulunduğu öğrenildi.

"BU GENÇLER NEDEN MEZARLIKTA"

6-8 ekim olaylarında oğlu hayatını kaybeden ve kendisi de yaralanan Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, olaylarda kendisinin de yaralandığını ve Allah'ın haklarını kimsede bırakmadığını söyledi. Acılı baba Gökguz, "Altan Tan kendini Müslüman olarak gösteriyordu ama değildi. Altan Tan bir Müslüman yazardı, nasıl gidip kendini bunlara kaptırdı anlamış değilim. Sırrı Süreyya Önder ise Türk solcusuydu, Diyarbakır'da ne işi var? Allah hakkımızı bırakmadı, 82 kişi yakalandı. Demek hepsinin parmağı var bu işin içinde, Allah iyi bir intikamcıdır, hangi gün olursa olsun intikamımızı alır. Kimin ne olduğu hepsi çıktı, BDP/HDP kimdir biz de Kürtüz, sen kimi öldürüp intikam alıyorsun, bu gençler neden bu mezarlıkta? Hepsinin çoluk çocuğu var, anneler ağlamasın diyorsun, anneleri ağlattırıyorsun. Bu çocukların hakkının hesabını kime vereceksin, sen de çoluk çocuk sahibisin, nasıl bu çocukların canlarına kıydın. Bu kadar insanı öldürdünüz ne elde ettiniz, ne faydası oldu ve nereye yetiştiniz? Biz hala ayaktayız, siz perişan oluyorsunuz. Biz hak yolundayız, bu yolda olduğumuzu rabbim biliyor, Allah hakkımızı bırakmaz size. Bunları yakalatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri, savcı ve hakimlere teşekkür ediyorum. Hakkımızı onlara bırakmadılar" diye konuştu.

"SENİN OĞLUN CAN DA BENİM Kİ CAN DEĞİL Mİ"

Adaletin yerini bulmasını istediğini kaydeden Mehmet Gökguz, "Adalet yerini bulsun, bunları serbest bırakırlarsa çıktıklarında yine aynı şeyi yapacaklar. İster milletvekili ister normal bir insan kim olursa olsun hepsinin cezasını versin. Bunların Kürt'lerle alakası yok, Ermeni davası, Amerikalılarla çalışıyor emri oradan alıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın babası birine demişti, 'Oğlum öyle yapmasaydı onu öldürürlerdi' diye, senin oğlun candır benimki can değil midir öyle konuşuyorsun. Bunları Türkiye'nin başına bela etmişler, hakları meclis değil cezaevidir. Acımız hala taze, 24 saat aklımızdan gitmiyor, sanki yeni toprağa vermişiz gibi" şeklinde konuştu.

(Murat Başal/İHA)

6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: Allah hakkımızı bırakmadı
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: Allah hakkımızı bırakmadı
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: Allah hakkımızı bırakmadı
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: Allah hakkımızı bırakmadı

Diyarbakır, Altan Tan, Kobani, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: 'Allah hakkımızı bırakmadı' - Son Dakika

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