6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu - Son Dakika

6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu

6 saat önce

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.

6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu, System.String[]

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, Malatya'da da can ve mal kaybına yol açtı. Depremin şiddteli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştuğu görüldü. 1 ve 2 metre aralıklı yarıklar, yaklaşık 5 kilometrelik alanda bulunuyor.


Pütürge, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
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