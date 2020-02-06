6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu - Son Dakika

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6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu
6 saat önce
ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.
Elazığ Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, Malatya'da da can ve mal kaybına yol açtı. Depremin şiddteli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştuğu görüldü. 1 ve 2 metre aralıklı yarıklar, yaklaşık 5 kilometrelik alanda bulunuyor.
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