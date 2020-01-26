6.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR - Son Dakika

6.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

29 dakika önce

ELAZIĞ'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

6.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR, System.String[]

ELAZIĞ'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.22'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem ile çok sayıda artçı sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliği 11.5 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 05.22'deki depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Haber: MALATYA,


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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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