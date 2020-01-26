Son Dakika › Güncel › 6.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR - Son Dakika
6.8'LİK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
29 dakika önce
ELAZIĞ'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.22'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem ile çok sayıda artçı sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliği 11.5 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
(KRDAE) ise 05.22'deki depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.
Haber: MALATYA,
Son Dakika Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı