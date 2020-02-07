6,8'lik Elazığ depremi tarihi yapıları da vurdu - Son Dakika
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6,8'lik Elazığ depremi tarihi yapıları da vurdu

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya ve Elazığ'da bulunan 20 tarihi yapı hasar gördü.

6,8'lik Elazığ depremi tarihi yapıları da vurdu, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya ve Elazığ'da bulunan 20 tarihi yapı hasar gördü. Yapılan incelemelerin ardından çoğu cami olan yapılar restore edilecek.


24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde binlerce bina ağır hasar alırken, yıkılan binaların enkazında 41 vatandaş hayatını kaybetmişti. Şiddetli depremde Malatya ve Elazığ'da bulunan tarihi yapılar da ağır hasar aldı.


Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, depremin hemen ardından müdürlüklerine bağlı Malatya, Elazığ ve Tunceli'deki yapıları kontrol ettiklerini belirterek, 8 cami ile 10'u tescilli 12 yapıda da ağır ve orta hasar tespit ettiklerini söyledi. Toplamda 20 yapıda hasar oluştuğunu ifade eden Doğan, ilk yapılan tespitte ise yapıların onarım maliyetinin 17 milyon TL olarak hesaplandığını dile getirdi. Ekiplerin detaylı incelemelerinin sürdüğünü belirten Doğan, "Malatya merkezde Hacı Yusuf Taş Cami, Battalgazi ilçesi Ulu Cami, Alacakapı Camii ve Şahabiyye-i Kübra Medresesi Elazığ'da Hasan Tahsin Paşa Camii, Kesrik Yukarı Camii, Sultan 4. Murat Cami'nde ağır ve orta hasar oluştu. Yine Battalgazi'de Sütlü Minare, AK Minare, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Pütürge Yukarı Cami, Elazığ'da Harput Ağa Camii, Sarahatun Cami'nde de hafif hasar tespiti yapıldı" ifadelerine yer verdi.


Ağır hasar oluşan 6 caminin ibadete kapatıldığını ve önlem alındığını kaydeden Doğan, özellikle devam eden artçı sarsıntılarda yapıların daha fazla zarar görmemesi adına bazı önlemler aldıklarını da söyledi. Bu süreçte yapılan restorasyon projelerinin de hazırlanacağını kaydeden Bölge Müdürü Doğan, Elazığ ve Malatya'daki eserlerin bağlı olduğu koruma kurullarının da onay vermesi ile restorasyon sürecine başlayacaklarını ifade etti. - MALATYA

Sivrice, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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