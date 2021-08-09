6 AB ülkesi sığınma başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını geri göndermek istiyor

Hollanda, Danimarka, Avusturya, Almanya, Belçika ve Yunanistan; başvuruları reddedilmiş ve tüm yasal yolları tüketmiş olan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesini istiyor.

Bu 6 ülke, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na başvurarak, mevcut iade anlaşmasının sürdürülmesini sağlayacak şekilde Afgan Hükümeti ile görüşmeye ve onları bu konuda desteklemeye çağırdı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, geçen ay Danimarka ve diğer AB ülkelerine başvurarak, Afgan sığınmacıların ülkelerine zorunlu olarak sınır dışı edilmesinin 3 ay süreyle geçici olarak askıya alınmasını talep etmişti.

Norveç, İsveç ve Finlandiya bu çağrıya olumlu yanıt verdi.

Ancak bu taleple ilgili olarak Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve Yunanistan ile yakın işbirliği içinde çalışan Danimarka hükümeti, mevcut iade anlaşmasının sürdürülmesi çağrısında bulundu.

'Kabil yönetimi desteklensin'

Danimarka ve diğer 5 AB üyesi ülke, AB Komisyonu'na ortaklaşa bir başvuruda bulundu. Bu ülkeler, Brüksel yönetiminin, sığınmacıların geri gönderilmesine olanak sağlayan mevcut iade anlaşmasının sürdürülmesini sağlayacak şekilde Afganistan'daki meşru hükümetle görüşmesini ve Kabil yönetimini bu konuda desteklemesini istedi.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Matias Tesfaye, "sığınma başvurusu reddedilen Afgan vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesinin, hükümet için önemli olduğunu" söyledi.

Danimarkalı bakan, bu nedenle AB üyesi 5 ülkeyle birlikte, Brüksel nezdinden girişim başlattıklarını belirtti.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı da, Danimarka ile birlikte 5 AB üyesinin, sığınma başvuruları reddedilen Afgan vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda komisyona başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Güvenlik ve adalet bakanlığı sözcüsü, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, Afganistan'a geri gönderme konusunun halen vaka bazında değerlendirildiğini, ancak kategorik sınır dışı olasılığın da gözardı edilemeyeceğini söyledi.

AB ülkelerine göre, Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin askıya alınması, yanlış bir sinyal olacak. Bu durum, birçok Afgan vatandaşını ülkelerini terkederek Avrupa'da iltica başvurusunda bulunma konusunda daha da cesaretlendirecek.

Avrupa Birliği Komisyonu daha önce Avrupa ülkelerinden sığınmacıları şu an için Afganistan'a geri göndermemelerini isteyerek, bu ülkenin giderek daha güvensiz hale geldiğini belirtmişti.

'Endişe verici gelişme'

Hollanda'da koalisyon ortaklarından Hıristiyan Birliği Partisi (CU) Milletvekili Don Ceder, Twitter mesajında 6 ülkenin girişimini, "endişe verici bir gelişme" diye değerlendirdi.

Hollanda Sığınma Avukatları Derneği Başkanı Wil Eikelboom da, aynı kaygıları paylaşıyor.

Eikelboom, Afganistan'daki Hollandalıları ülkeyi terk etmeye çağıran hükümetin, sığınmacıları geri göndermekte sorun görmemesini eleştiriyor.

Hollanda Mülteciler Konseyi sözcüsü Martijn van der Linden de, 6 AB ülkesinin talebini "utanmaz ve pervasızca" olarak değerlendirdi.

Van der Linden'e göre, ülkede güvenlik durumunun son derece kötüleşmesi nedeniyle sınır dışı edilen her Afgan vatandaşı, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.