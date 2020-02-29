6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika

6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.

6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

İsmail Demir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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