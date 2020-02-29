6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika

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6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.
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