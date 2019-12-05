Son Dakika Haberleri: "6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik"
Son Dakika Güncel '6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik' - Son Dakika

"6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik"

7 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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