Son Dakika › Güncel › '6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik' - Son Dakika
"6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik"
7 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı Uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsünü paylaşan Kerimcan Durmaz'a hapis cezası Ceren'in ölümüne ilişkin çirkin paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldı Ceren Özdemir'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı