6 adet "Kaplan STA" Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 adet 'Kaplan STA' Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika

6 adet "Kaplan STA" Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

6 saat önce

Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet "Kaplan STA"nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

6 adet

Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet "Kaplan STA"nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.


Savunma Sanayis Başkanlığı, resmi Twitter hesabından STA Projesi kapsamında yapılan teslimatlara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Projesi'nde ilk araçların tesliminin ardından seri üretim dönemindeki


teslimatlara da başlandı. 6 adet 'Kaplan STA' KKK'ya teslim edildi" denildi.


Paylaşımda proje kapsamında FNSS Savunma tarafından toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretileceği kaydedildi. Paylaşımda, STA'lara ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Eve gitmemek için bastonuyla direndi Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:17:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 adet "Kaplan STA" Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]