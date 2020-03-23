Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet "Kaplan STA"nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.



Savunma Sanayis Başkanlığı, resmi Twitter hesabından STA Projesi kapsamında yapılan teslimatlara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Projesi'nde ilk araçların tesliminin ardından seri üretim dönemindeki



teslimatlara da başlandı. 6 adet 'Kaplan STA' KKK'ya teslim edildi" denildi.



Paylaşımda proje kapsamında FNSS Savunma tarafından toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretileceği kaydedildi. Paylaşımda, STA'lara ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA