Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet "Kaplan STA"nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayis Başkanlığı, resmi Twitter hesabından STA Projesi kapsamında yapılan teslimatlara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Projesi'nde ilk araçların tesliminin ardından seri üretim dönemindeki

teslimatlara da başlandı. 6 adet 'Kaplan STA' KKK'ya teslim edildi" denildi.

Paylaşımda proje kapsamında FNSS Savunma tarafından toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretileceği kaydedildi. Paylaşımda, STA'lara ilişkin görüntülere de yer verildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)