Son Dakika Haberleri: 6 adet Rüzgar Enerji Santralleri çalışmaları devam ediyor
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6 adet Rüzgar Enerji Santralleri çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması çalışmaları kapsamında Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yükselmeye başladı.

6 adet Rüzgar Enerji Santralleri çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması çalışmaları kapsamında Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yükselmeye başladı.


Yenilebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması kapsamında Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi yakınlarında kurulmakta olan RES yapımı çalışmaları devam ediyor. Firma tarafından yapılan RES'lerin Geyve sınırları içinde 6 adet olacağı öğrenildi. Yüksekliği 85 metre bir kanadının uzunluğu 65 metre civarında olan RES'lerden 1 tanesinin yapımı tamamlandı. RES'ler tamamlandığında Karapürçek ilçesi sınırına kadar 16 adet olacağı belirtildi. - SAKARYA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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