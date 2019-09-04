Son Dakika Haberleri: 6 adımda araç içinde çocuk güvenliği
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6 adımda araç içinde çocuk güvenliği

2 saat önce

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, araç içinde çocuk güvenliği için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

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Gün içinde belirli noktalara seyahat ederken veya uzun yolculuklara çıkarken özel araçlarını tercih edenlerin zihnindeki en önemli sorulardan biri çocuklarının araç içindeki güvenliğidir. Yanlış oto koltuğu seçimi, 5 noktadan kemer kullanılmaması, çocukların araç içinde yalnız bırakılması ve ön koltuğa oturtulması gibi birçok faktör çocukların araç içindeki güvenliğini tehdit etmektedir.

I-Size uyumlu oto koltuğu seçin

Çocuğun boyuna, kilosuna, yaşına ve kullanılan arabaya uygun koltuk seçilmelidir. Her oto koltuğunun kilo ve yaş sınırı farklı olabilir. Mümkünse Avrupa Birliği yeni güvenlik yasasına (I-Size) uyumlu oto koltuğu almaya özen gösterilmelidir. Testlerde başarılı sonuçlar alarak güvenliğini kanıtlayan, sertifikası bulunan onaylı koltuklar tercih edilmelidir.

Çocuğunuzu ön koltuğa oturtmayın

Oniki yaşın altındaki çocukların ön koltuğa oturmaları çok risklidir. Bu yaşın altındaki çocukların ön koltuğa oturtulması hava yastığı ile boğulma, camdan fırlama ve benzeri birçok riski de beraberinde getirmektedir.

Oto koltuk kemerini kontrol edin

Çocuğunuzun, her seyahat esnasında güvenli bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin. Çocuğunuzun otomobil içindeki güvenliğini daha çok arttırmak için başvurulan bu yöntem sayesinde daha güvenli yolculuklar mümkün.

Asla yalnız bırakmayın

Market, para çekme ve benzeri kısa işlemler için dahi olsa çocuk arabada yalnız bırakılmamalıdır. Özelikle yaz aylarında araba içindeki sıcaklık, çocuklarda sıcak çarpması ve sıvı kaybı gibi nedenler dolayısıyla ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir.

Ellerinin ve parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin

Araç içinde sürekli hareket halinde olan çocuklar, farkında olmayarak ellerini kapı bölgesine yakın noktalara koyabilirler. Bu nedenle, özellikle kapıları açıp kapatırken dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, camların da kapıların da çocuk kilidi ile koruma altına alınmış olması, araç içindeki güvenliği artıracaktır.

Bebek izleme aynası kullanın

Araç sürücüsünün yola odaklanması öncelikli amaç olmalıdır. Dikiz aynasından sürekli çocukları izlemek, arada sırada arkaya dönerek çocukları kontrol etmek sürücünün dikkatini dağıtacak ve kaza yapma riskini artıracaktır. Bebek izleme aynası kullanarak sürücünün sürekli arkasına dönerek dikkatinin dağılması engellenebilir.

Avrupa Birliği, Bebek, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:04 Kaynak: Bültenler
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