6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu - Son Dakika
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6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu

26.03.2022 10:46
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu

6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulunduTİCARET Bakanlığı'nın Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibinin koordinasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak...

6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu

TİCARET Bakanlığı'nın Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibinin koordinasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma planladı. Planlanan çalışma doğrultusunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.

UZAKTAN KUMANDALAR İLE DÜZENEK KONTROLÜ

Akaryakıt istasyonlarının ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile düzeneklerin kontrol edildiği tespit edildi. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona 'yasal çalışıyor' izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. 6 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce başlatılan soruşturmalar sürüyor.

6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu
YORUMLAR
500
Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi Bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu - Son Dakika
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