6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül - Son Dakika

6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül

21.04.2021 11:27

6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: "Bu önemli yarışmada çok değerli eserler yarıştı" "Birincilikle ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu" Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin...

6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki:

"Bu önemli yarışmada çok değerli eserler yarıştı"

"Birincilikle ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlediği 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında birincilik elde etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülü Antalya'da düzenlenen törenle aldı.

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlediği "6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması" programına katıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 6.'sını düzenlediği yarışmada 5 kategoride, 17 farklı belediye tarafından hazırlanan 41 proje yarıştı. Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi ile yarışmada yer alan Pamukkale Belediyesi birinciliğe layık görüldü. Pamukkale Belediyesi ödülünü Antalya Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende aldı. Pamukkale Belediyesi'nin ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye verdi. Tören sonunda duygularını paylaşan Başkan Örki; "Bu önemli yarışmada çok değerli eserler yarıştı. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak kendi kategorimizde birincilik ödülüne layık görüldük. Pamukkale dünya mirası bir yer, burası bize emanet edildi. Pamukkale her yıl 2.5 milyon turist ağırlıyor. Biz istedik ki Denizlimizde yaşayan hemşehrilerimize de hitap eden bir proje ortaya çıksın. Yaptığımız çalışmalar ile Kocaçukur göletini yıllar sonra temizledik. Hemen onun yanı başında belki de dünyada eşi benzeri olmayan mükemmel bir termal havuzu hayata geçirdik. Havuzları da Kloepatranın güzellik havuzunun kaynaklarından alınan sular ile doldurduk. Bunun yanında turizm yolunu a'dan z'ye Denizlimize yakışan bir hale getirdik. Bunlarla da yetinmedik, Pamukkale mahallemizdeki sokak sağlıklaştırması projemizi hayata geçirdik. Bu dört projemizi kapsayan eserlerimizin ödüle layık görülmesi bizleri mutlu etti" dedi.

"Çalışmaların birincilikle ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu"

Yarışmayı önemsediğini söyleyen Başkan Örki; "Bu yarışmayı çok önemsiyorum. Çünkü bu yarışmalardan elde edilen sonuçlar bizlerin sonraki aşamalarda daha güzel hizmetler sunabilmemizi sağlıyor. Burada bu işlerin yapılmasında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu ödülün tam da turizm haftasında verilmiş olması da bizler için bir moral kaynağı oldu. İşte böylesine bir dönemde turizme yönelik yapmış olduğumuz bu çalışmaların birincilikle taçlandırılması, ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Herkese ama herkese teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül alan projenin detayları

Beyaz Cennet Pamukkale'nin hemen eteğinde yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki Kocaçukur göleti travertenlerden gelen sudan oluşuyor. En son 2009 yılında temizlik yapılan göletin temizlenmesi için 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Göletteki su boşaltıldığında içinde bulunan ördek, kaz ve balıklar farklı bir havuza alındı, yapılan temizlik çalışmaları sonrası su doğal rengine döndü. 1992 yılında açılan Pamukkale Örenyeri Güney Kapısı yoluna ise 28 yıl sonra Pamukkale Belediyesi eli değdi. Sit alanı olduğu için gerekli resmi izinleri alan Pamukkale Belediyesi yolu tamamen sıcak asfalt kaplamasıyla yolu yeniledi. Geçmişte özel bir işletmede bulunan Kocaçukur'da yer alan termal yüzme havuzlarında da önemli çalışmalar yapıldı. Pamukkale Havuzları adıyla restore edilen yere Pamukkale antik havuzdaki termal su taşındı. 400 metrekarelik genel havuz, 80 metrekare çocuk havuzu, 700 metrekarelik alanda da aile havuzu yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuldu. Ayrıca Belediyemiz, adını aldığı mahalle olan Pamukkale'de Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları yapılarak Atatürk Caddesi örnek bir hale getirildi. Baştan sona değiştirilen ve beton parke taşları desenli bir şekilde döşenen caddede binalar mavi ve beyaz renge boyandı. Söz konusu çalışmalarla dünya miras listesinde yer alan Pamukkale'nin gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir şekilde ulaştırılması amaçlandı.

6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül
6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül
6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül
6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül

Pamukkale, Avni Örki, Akdeniz, Termal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Pamukkale Belediyesi'ne büyük ödül - Son Dakika


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