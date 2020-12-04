"6. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" çevrim içi izlenebilecek - Son Dakika

Siyer Vakfı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın gala haftası etkinlikleri kapsamında finalde ödül için yarışacak ve özel seçkiden oluşan eserler çevrim içi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl "Aile" teması ile gerçekleştirilen yarışma, 5-6 Aralık'ta Esenler Belediyesi Şehir Ekranında ve 7-8 Aralık'ta ise yarışmanın web sitesinde çevrim içi olarak gösterilecek.

"Ulusal kurmaca ve belgesel" kategorilerinde 12 eser, "Uluslararası kurmaca, belgesel ve animasyon" kategorilerinde 11 eser, jürinin "özel seçki" bölümünde 5 eser olmak üzere toplam 28 eser 4 gün boyunca çevrim içi olarak izlenebilecek.

Onur Ödülü'nün Ahmet Uluçay'ın ailesine, diğer ödüllerin de sahiplerine takdim edileceği Gala ve Ödül Gecesi ise 9 Aralık'ta TVNET kanalında yayınlanacak.