Son Dakika Haberleri: 6 alman vatandaşı terörist sınırdışı edildi
Son Dakika Güncel 6 alman vatandaşı terörist sınırdışı edildi

6 alman vatandaşı terörist sınırdışı edildi

6 saat önce

DHATürkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.

DHA

Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

6 alman vatandaşı terörist sınırdışı edildi

Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:27 Kaynak: DHA
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