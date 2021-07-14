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6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi - Son Dakika

6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi

14.07.2021 00:27

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, son yapılan 6 anketin ortalamasını paylaştı. Anket sonuçlarında en çok dikkat çeken detay, Z kuşağının tercihi oldu. Z Kuşağı içindeki "kararsız/cevap vermeyen/protesto oy" toplamı yüzde 30.1 olarak kayıtlara geçti.

Siyasi partiler, seçimin kaderini belirleyeceği düşünülen Z kuşağına yönelik propaganda yapmaya devam ediyor. Özellikle muhalefet partilerinin büyük ümit bağladığı Z kuşağının büyük bir kısmının mevcut siyasal partilere sıcak bakmaması, son yapılan 6 ankette de ayyuka çıktı.

SON 6 ANKETİN ORTALAMASI

MetroPOLL Araştırma şirketi, son 6 ayda yaptığı milletvekili seçimi anketlerinin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. Ankette en dikkat çekici sonuçlar Z Kuşağı yaş grubundaki kararsız/cevap vermeyen/protesto oy oranında görüldü.

Z KUŞAĞININ YÜZDE 30'U PARTİLERE OY VERMEDİ

MetroPOLL Araştırma'nın anket sonuçlarında Z Kuşağı içindeki "kararsız/cevap vermeyen/protesto oy" toplamı yüzde 30.1 çıktı. Bu seviyenin yüksekliği, tüm partiler içinde Z Kuşağı'na ulaşmanın yolunun henüz bulunmadığını gösteriyor.

6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi

KARARSIZDAN SONRA İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Aynı yaş grubunda ilk kez oy vereceklerin yüzde 30.1'i kararsız iken, AK Parti'ye destek yüzde 26.3, CHP'ye destek yüzde 20.8; MHP'ye yüzde 9,9, HDP'ye yüzde 5.4 ve İYİ Parti'ye yüzde 4,2.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ

MetroPOLL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği anketlerinin son 6 aydaki ortalamasına ilişkin verileri de aktardı. AK Parti'nin yüzde 29,97, CHP'nin yüzde 18,9, MHP'nin yüzde 7, HDP'nin yüzde 8,7, İYİ Parti'nin yüzde 10,3 oranında oy aldığı görüldü.

İYİ PARTİ'YE UYARIDA BULUNDU

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, İYİ Parti ve MHP'ye de özel bir parantez açarak, İYİ Parti'nin Z kuşağı konusunda özel bir gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Sencar, "Kararsızların en yüksek oranda olduğu yaş grubu Z kuşağı, özellikle ilk kez oy verecekler. Bu konuda İYİ Partinin özel gayret göstermesi gerekiyor. Yaşı ilerleyen ve iş hayatına atılan milliyetçi seçmenler çoğunlukla İYİ Partiyi, genç milliyetçilerin çoğu MHP'yi tercih ediyor" dedi.

6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi

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Son Dakika Politika 6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi - Son Dakika
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