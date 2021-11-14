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6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı - Son Dakika

6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı

14.11.2021 21:06

İstanbul Ümraniye'de 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 vatandaş yaralandı.

Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde Baraj yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazaya 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüs karıştı.

Son dakika haberi! Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

1'İ AĞIR 8 YARALI

6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 vatandaş ağır yaralanırken, aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi ise hafif yaralandı.

Son dakika haberi! Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı

HASTANELERE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların içerisinden çıkarılan yaralı vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı
6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı
6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı
6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Ümraniye, Otomobil, Minibüs, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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