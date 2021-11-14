6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde Baraj yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazaya 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüs karıştı.

1'İ AĞIR 8 YARALI

6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 vatandaş ağır yaralanırken, aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi ise hafif yaralandı.

HASTANELERE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların içerisinden çıkarılan yaralı vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.