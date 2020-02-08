6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
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KONYA'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Kaza, öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:52 Kaynak: DHA
KONYA'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Kaza, öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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