6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

6 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Kaza, öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi.

6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Ankara, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
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