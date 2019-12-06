6 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

"2'nci yarının ortalarıyla her takımın hedefi somutlaşacak"

"Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum"

"Her oyuncunun neler yapabileceğini bilmem gerekiyor"

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı: Sporun bana disiplin kattığını düşünüyorum

"Dünya şampiyonu olduktan sonra benimle ilk kez iletişime geçen marka Red Bull oldu"

"Jimnastiğe küçük yaşta başlanması gerekiyor"

"Ailelelerin spor için çocuklarına katkıları çok önemli"

"Antrenman için Manisa 'ya gidip geliyorum"

"Çalışmaktan asla vazgeçmiyorum"

"Federasyon başkanıyla aramızda baba-kız ilişkisi var"

Ali Şen: Ali Koç'tan bu sene takımı şampiyon yapmasını bekliyoruz

Fenerbahçe 'de tribünde olan, evinde oturan 'pardon' demeden şampiyonluk bekliyor"

Galatasaray bu sene ligi 5'inci bitirse 'eh olabilir' diyebilir"

"Geçen sene çok kötüydük, bu sene 'çok'u biraz azalttık ama yine kötü futbol takımı"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

-Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, judo ve yüzmede başarı elde eden sporcularla bir araya gelecek

11: 30 Judo milli sporcuları kabulü

15: 45 Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali

SÜPER LİG

20: 30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

GALATASARAY

09.30 Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz , Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Riva 'da bir toplantı düzenleyecek.

TFF 1. LİG

19: 00 Eskişehirspor - Ümraniyespor

BASKETBOL

-Euroleague-

20: 00 BC Khimky - Barcelona

20: 00 Zenit - Asvel Villeurbanne

20: 45 Fenerbahçe - ALBA Berlin

22: 30 Panathinaikos - Olympiakos

23: 00 Baskonia - Anadolu Efes

VOLEYBOL

12: 00 Eczacıbaşı VitrA - Guangdong Evergrande Volleyball Club

15: 00 Tianjin Bohai Bank Volleyball Club - VakıfBank

-Efeler Ligi -

18: 30 Tokat Belediye Plevne - İnegöl BLD.