Çaykur Rizespor
16.00 Fraport-TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞTakım izinli
TFF 1. LİG16.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü19: 00 Adana Demirspor - Akhisarspor
- Misli.com 3. Lig 1'inci grupta erteleme maçları oynanacak.
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ13.00 Aliağa Petkim - Anadolu Efes (Enka)15.15 Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)17.30 Fenerbahçe Beko - HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)20.00 OGM Ormanspor - Bahçeşehir Koleji (Ankara)
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ14.00 BOTAŞ - Bellona Kayseri Basketbol (ANKARA DSİ)15.15 Beşiktaş HDI Sigorta - OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ14.00 Karayolları - Beşiktaş (Başkent)14.00 VakıfBank - İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sistem9 Yeşilyurt (Mimar Sinan)17.00 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 6 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor