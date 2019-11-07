Son Dakika Haberleri: 6 aranan şahsa polis operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa 6 aranan şahsa polis operasyonu

6 aranan şahsa polis operasyonu

7 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri 6 aranan şahıslara il genelinde operasyonlar düzenledi.

6 aranan şahsa polis operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri 6 aranan şahıslara il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyon sırasında aranan şahıslarla birlikte 5 silah ve çok sayıda mühimmat yakaladı.


Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik Balıkesir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli mercilere sevk edildi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 68 adet fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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